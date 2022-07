Todos contentos: quiénes son los nuevos guardianes de la felicidad en las empresas

Aunque parezca que el concepto de bienestar llegó a los Recursos Humanos con la pandemia, este viene de mucho antes. Hay que reconocer que la emergencia sanitaria que impuso el Covid-19 puso sobre la mesa la necesidad real de ofrecerles a los colaboradores climas laborales saludables. Entonces, en este contexto, los gerentes de Felicidad marcan un punto diferencial en aquellas empresas que ya cuentan con el cargo.

"El origen de este movimiento se atribuye a varios factores. Por un lado está todo el trabajo desarrollado por Martin Seligman en cuanto a la psicología positiva, y de acá surge la primera perspectiva del bienestar. A esto debemos sumar el descubrimiento del neurocirujano Benjamin Carson, que puso de manifiesto la neurogénesis", afirma Juan Alberto Marque, CEO de BIG Bienestar.

¿A qué se refiere la neurogénesis? "Carson detectó que cuando un cerebro está expuesto a altos niveles de bienestar (es decir, con la presencia hormonas como la serotonina, oxitocina y dopamina) es capaz de generar nueva memoria y nuevas neuronas, esto es la neurogénesis. Y con eso se demuestra que cuando la gente tiene altos niveles de bienestar mental, psicológico y físico, entonces la persona puede generar este proceso", describe Marque.

Este concepto es tomado por una de las grandes compañías mundiales, y así The Coca-Cola Company funda el primer Instituto de la Felicidad con su propio nombre a principios de este siglo. "Incluso ellos tuvieron la primera Gerencia de la Felicidad", cuenta el experto.

Ana Terán, gerente senior de Felicidad Organizacional (interina) en DHL Express.

Este movimiento llegó a la Argentina en 2015, cuando se desarrolló en Mendoza el Congreso Latinoamericano de Felicidad Organizacional (Clafo), y desde entonces viene creciendo el desarrollo de esta gerencia y los conceptos que la forman.

"Un rol con tanto para darle a nuestra gente", cuenta que le dijeron al momento de asumir a Ana Terán, gerente senior de Felicidad Organizacional (interina) en DHL Express - Centro y Sudamérica, y agrega: "Eso es lo medular cuando trabajamos desde RR.HH. o desde el liderazgo: asegurar las mejores condiciones y experiencias a nuestros colaboradores".

El nombre de la posición, señala Terán, llama la atención y despierta la curiosidad del que lo escucha, que busca entender cabalmente de lo que trata. Eso le da una buena oportunidad para captar la atención del otro y explicar qué se busca con este tipo de posiciones en una organización, más allá de quién lo ocupe. "Contar con posiciones que potencien la experiencia de cada persona, con foco en su bienestar holístico y que apunta a generarles, a través de acciones de engagement, momentos de felicidad. Habla de una cultura centrada en las personas en las que el foco está puesto en la gente", define.

Es por eso que esta gerente es clara al describir el puesto que ocupa y la responsabilidad de la persona que lo encarna: "Es quien se encarga de garantizar que se cumplan las condiciones laborales idóneas para que los colaboradores desarrollen su trabajo de la manera mejor manera posible".

"Su rol está muy enfocado en poder fomentar un ambiente de bienestar para el desarrollo del capital humano. Por eso, es esencial que las personas que ocupen esta posición tengan una escucha activa muy desarrollada, sean sensibles y empáticas, con destreza para regular sus propias emociones y las de los demás y con capacidad de respuesta efectiva. Además, tienen que ser personas con resiliencia, orientadas a las personas, con un alto nivel de exigencia aplicado a los indicadores que tiene que manejar, y con la capacidad de diseñar y ejecutar planes estratégicos", enumera Terán.

Nuevos conceptos

Lorena Montespier, es desde 2021 la directora de Personas, Bienestar y Felicidad Organizacional en Nawaiam. Cuando le ofrecieron el puesto las lágrimas brotaron de sus ojos, ella tenía en claro la responsabilidad que le estaban ofreciendo.

"Cuando llamé a mi mamá y le conté lo que me había pasado, antes que nada ella me miró a los ojos y me preguntó: ‘Lore, preciosa, ¿esa posición te hace feliz?' De tal palo, tal astilla. Y le respondí: ‘¡Por supuesto que me hace feliz, mami!'. Entonces ella me pidió que le contara de qué se trataba, porque no me entendía. ‘Es un concepto nuevo y quiero festejar con vos, pero necesito entender más', me dijo", recuerda Montespier.

Lorena Montespier, es desde 2021 la directora de Personas, Bienestar y Felicidad Organizacional en Nawaiam.

Lo que sorprende es que en el ámbito laboral también tienen que explicar de qué se trata el cargo. "Me sigue pasando actualmente que me preguntan. Es muy llamativo, por ejemplo, cuando realizo entrevistas en radio o en televisión y los periodistas se sonríen y me hacen una repregunta, como para validar lo que están leyendo. Evidentemente, algo suena en sus corazones y en su lógica. ¿Cómo puede ser que alguien sea una persona que cuide el bienestar y felicidad en una empresa?", se pregunta la ejecutiva de Nawaiam.

Y agrega: "Sinceramente, el título de la posición es maravilloso por es claro y permite entender el alcance de la posición. ¿Por qué es tan importante y necesario? ¿Por qué una organización tendría éxito al contratarnos? A veces pienso y siento que creen que somos algún grupo o secta especial que hace algo diferente. ¡Lo somos! Somos esas personas que sin dudarlo, estarán brindando su corazón siempre a las personas".

Montespier destaca que una directora de Felicidad es la embajadora de la marca empleadora, del ADN de la compañía y de su cultura organizativa. Su papel en la empresa es convertirse en la persona que acompañe a los colaboradores y los guíe, los escuche, los potencie y los haga creer en sí mismos.

"Creemos que las organizaciones tienen las herramientas para trabajar en el bienestar "

Juan Alberto Marque, CEO de BIG Bienestar

Esta ejecutiva fue recopilando, a través de su trayectoria, lo que para ella significa su rol: "Es brindarse con todo el corazón a las personas. Al final de cuentas, para mí, la felicidad, es una decisión de todos los días. Y cuando aprendés eso y lo interiorizás, llegás a tener la certeza de que la felicidad es un equilibrio que lleva al bienestar. El bienestar es mi principal función: procurar que las personas que se suman a Nawaiam estén bien", detalla.

Organizar el bienestar

Aunque bienestar y felicidad son dos conceptos que comúnmente se utilizan como sinónimos, los especialistas los diferencian por una cuestión de grado. El concepto de felicidad es más amplio y abarcativo que el de bienestar, señala Marque.

"Sabemos que el bienestar es justamente ‘estar bien'. Es decir, lograr alcanzar un estado en el que simplemente nos sentimos bien, tenemos sensaciones agradables, pensamientos y emociones positivas. Aquí no estamos hablando de compromiso con una causa, de perdurabilidad de la sensación de bienestar, ni del grado más íntimo de satisfacción de una persona. Es simplemente estar bien, sentirse bien, aquí y ahora", afirma el CEO de BIG Bienestar.

Algunas interpretaciones van más allá e identifican el bienestar con el entorno material de la persona desde esta mirada. En esta concepción, ese sentimiento se produce gracias a los bienes materiales que, a partir de la propia escala de valores y necesidades de cada uno, permiten "estar bien". Ambos conceptos son diferentes, aunque no contradictorios, y la diferencia esencial estaría dada porque, la felicidad se construye al margen de las externalidades.

La idea llegó a la Argentina en 2015 cuando se realizó en Mendoza un congreso de felicidad organizacional

Ahora bien, qué sucede al trabajar para el bienestar corporativo. "Es un acto de conciencia organizada. Es poner el foco en los aspectos de la vida del trabajador que reportan beneficios reales en su rol, carrera y vida cotidiana. Creemos firmemente que las organizaciones tienen las herramientas para hacer esta tarea. Luego cada persona, cada colaborador, tomará la decisión de cómo quiere vivir en su trabajo y qué va a aportar a su equipo desde su propia esencia. En palabras del profesor colombiano Andrés Ramírez, las organizaciones aportan el ‘hacer' y el ‘estar', y nosotros, las personas, aportamos el ‘ser'", amplía Marque.

En el día a día

Una de las preguntas que más reciben estos expertos es cómo se piensa, se organiza y se trabaja para generar el ambiente y las condiciones de bienestar para los talentos. Y en esto la gerente de DHL Express es muy precisa: "Si bien las tareas puntuales varían según las diferentes empresas, principalmente la posición se encarga de diseñar diversas estrategias que aporten un valor agregado tanto en la vida como en el trabajo de los colaboradores, con el objetivo de que encuentren en la empresa un espacio para poder desarrollarse alineado a sus deseos profesionales y personales".

Entre algunas de sus tareas, nos dice Terán, podemos encontrar:

Cuidar y fomentar el clima organizacional y la comunicación dentro de la empresa.

Hacer visible el propósito de la organización y dar claridad del puesto, funciones y número de actividades que realizarán los colaboradores.

Crear un entorno de mayor bienestar en los distintos aspectos del desarrollo del capital humano.

Identificar cuáles son las distintas motivaciones del equipo y potenciarlas.

Fijar y elaborar estrategias para acompañar procesos difíciles que suelen pasar las empresas.

Mantener vivo el espíritu de colaboración mejorando las áreas y espacios de trabajo.

Aportar visiones nuevas a partir del feedback que dan los colaboradores.

Crear puentes y canales de diálogo de otras formas a los tradicionales de las áreas de RR.HH. convencionales.

Articular programas internos y externos que ayuden a la captación y retención de talentos, y que fomenten la marca empleadora de la organización.

Generar e impulsar prácticas saludables en distintos aspectos: mental, físico, salud, entre otros.

Aportar visiones nuevas e innovaciones que mejoren el clima laboral y la experiencia humana de quienes trabajan en la compañía, sus familias y comunidades cercanas.

"Somos los embajadores y responsables de implementar planes de bienestar corporativos, como ventajas competitivas reales. Responsables de trabajar con los líderes para lograr una organización más humana con procesos más cercanos. Responsables de medir la salud mental y salud emocional de cada uno de los colaboradores. Ayudamos a fidelizar a los colaboradores", añade Montespier.

"El rol está muy enfocado en poder fomentar un ambiente de bienestar "

Ana Terán, gerente senior de Felicidad de DHL Express

Para esto, los gerentes de Felicidad tienen una tarea esencial: medir el clima interno. "Así podemos tener una detallada foto de cómo estamos realmente en la organización, de ocuparnos de gestionar cambios o mantener lo que hace felices a las personas. Fomentamos el espíritu del trabajo en equipo. Tenemos a cargo la responsabilidad de observar las tendencias del mercado, entender a las distintas generaciones e implementar políticas que se alineen con sus intereses, sin perder de foco el negocio. Somos completamente conscientes de que tenemos que contratar el mejor talento y potenciarlo. Debemos evitar rotaciones innecesarias. No sirve tener políticas de retención, el tema debe tratarse antes para evitar la fuga de talentos", cuenta la ejecutiva de Nawaiam.

¿Qué métricas suelen usar? "Las que nos ayudan a detectar el sentir y su evolución de nuestra gente son variadas. Cada cuatro años realizamos un censo que evalúa la situación de colaboradores y colaboradoras en las cuatro fuentes de energía (física, mental, emocional y personal) que trabajamos a través de diferentes acciones o programas. Al contar con los resultados censales tenemos una clara mirada de las fortalezas y oportunidades que nos ayudan a trazar un plan efectivo de acciones para seguir contribuyendo al bienestar integral y holístico de toda nuestra gente", relata Terán.

Más que salario emocional

El salario emocional es una de las partes que refleja las labores de los gerentes de Felicidad, pero aún hay mucho más en sus responsabilidades, en cómo velan por el bienestar de los colaboradores.

"Somos aquellos que arman y diseñan los planes de desarrollo, formación y capacitación de la organización. Ayudamos a que los colaboradores encuentren su verdadera mejor versión", dice Montespier.

A su vez, estos profesionales también necesitan actualizarse de manera constante. "Los que tenemos la suerte de complementarnos con formación en coaching organizacional, entonces podemos ofrecer a las personas sesiones individuales de coaching para que puedan lograr sus metas profesionales y, por qué no, que las personas que hacen que puedan mantener o lograr un real equilibrio profesional y personal", afirma Montespier.

"Para mí, la felicidad es una decisión de todos los días"

Lorena Montespier, directora de Personas, Bienestar y Felicidad Organizacional de Nawaiam

Y logra así resumir todo lo que representa el puesto: "Somos los embajadores de la marca empleadora, los que implementamos políticas para cuidar y fomentar nuestra cultura organizativa y por sobre todo, los que cuidamos el ADN de las empresas. Estamos alineados con el negocio y tenemos políticas y estrategias para ayudar a la organización a obtener los resultados esperados. Pero principalmente, somos agentes de cambios desde el bienestar y la felicidad, desde el respeto, la confianza y el amor".

Para Terán, este rol debe crecer todavía más entre las compañías locales y aquellas que están radicadas en el país. "Debe ser impulsado dentro de las empresas, ya que cada vez pasa a ser más demandado y necesario. Vivimos en un mundo en donde cada vez hay más estímulos, distracciones, y en donde el trabajo en sí mismo posee otro valor para las personas diferente al que tenía antes. Es mucha la oferta que hay en cuanto a las opciones de trabajo, y cada vez es más difícil lograr que las personas estén mucho tiempo dentro de una misma organización. De esta manera, este rol ayuda a no solo cuidar a las personas que trabajan dentro de una organización, sino que también incrementa la productividad y la disminución en la rotación de personal a partir de una cultura homogénea y sólida", argumenta la directiva de DHL Express.

"Estoy convencida de que es necesario que el rol de director de Felicidad crezca y se posicione fuertemente en todas las organizaciones. Hoy hay una fuerte apertura de las compañías que buscan profesionales que ayuden a su clima de bienestar positivo. No solo está demostrado que un colaborador feliz trabaja de manera mucho más productiva, se ausenta menos y baja el nivel de rotación, sino que también ayuda al negocio a obtener resultados como equipo y como marca empleadora. Todos debemos ser embajadores del bienestar y felicidad organizacional. No es una tarea solitaria. Es una tarea en equipo, solo que uno es quien lidera la misión", resume Montespier y deja abierta la invitación para que todos se sumen y se centren en la salud de sus equipos.