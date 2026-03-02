Elegir una carrera ya no es solo una decisión vocacional. Con la digitalización, la automatización y el reordenamiento de sectores, también es una decisión estratégica porque las habilidades se vuelven obsoletas más rápido y el mercado premia la adaptabilidad. Un informe elaborado por Randstad identifica 12 carreras y disciplinas con mayor proyección y demanda laboral en la Argentina para 2026. Según Andrea Ávila, CEO de Randstad, el listado reúne perfiles que concentran búsquedas por motivos distintos: sectores con mejor contexto macro (Energía y Minería), cadenas de valor en expansión (E-commerce), descalces entre oferta y demanda (Ingenierías y Enfermería) y áreas nuevas con menor matrícula (por ejemplo, Data Science). “Este listado representa algunas de las carreras o disciplinas que, por diversas razones, tienen buenas perspectivas de contratación este año”, indicó Ávila y destacó destaca que hay motivos distintos detrás de la demanda de cada área: algunos sectores cuentan con un contexto macroeconómico más favorable que genera empleos estables (como energía o minería), otros están impulsados por cadenas de valor en crecimiento (como e-commerce), y muchos enfrentan descalces estructurales entre oferta y demanda de talento”. Para quienes empiezan a estudiar en 2026, la recomendación es mirar la salida laboral con apertura: hay más “match” posible entre títulos, profesiones y trabajos. La carrera es el punto de partida de una formación que seguirá durante toda la vida laboral. En un mercado con niveles cercanos al pleno empleo en segmentos profesionales y técnicos, muchas búsquedas se cubren con talento que ya está empleado y con estudiantes avanzados. Eso crea cuellos de botella y escasez de talento calificado, especialmente en tecnología, ingenierías y ciencias duras. Si bien hoy hay cierta incertidumbre por el reordenamiento de sectores más y menos competitivos, agregó Ávila, la realidad es que el mercado profesional y técnico mantiene niveles de empleo cercanos al pleno. Eso hace que muchas de las búsquedas abiertas se cubran con personas que ya están trabajando en otras compañías o con estudiantes avanzados y recién graduados, lo que a su vez genera cuellos de botella y escasez de talento calificado en áreas clave como tecnología, ingenierías y ciencias exactas. Ingeniería (todas las ramas): Alta empleabilidad transversal: mejora de eficiencia, reducción de costos, gestión de proyectos y optimización de recursos. En varios casos hay descalce entre graduados disponibles y demanda empresaria. Marketing digital: Crecimiento por transformación digital y ecommerce: posicionamiento online, performance, contenido y analítica aplicada a marcas y ventas. Enfermería: Demanda sostenida y pleno empleo en el sistema de salud. Descalce histórico entre la cantidad de profesionales formados y las necesidades del sector. Programación / desarrollo de software: Demanda líder en tecnología; el déficit de perfiles con experiencia, especialmente senior, mantiene alta empleabilidad y movilidad. Data Science y analítica de datos: Área relativamente nueva con menor matrícula, pero creciente necesidad de interpretar datos para decisiones estratégicas (BI, analítica avanzada). Logística y Supply Chain: Traccionada por ecommerce y economía digital: almacenamiento, despacho, distribución, planificación y mejora de procesos. Ciencias de la computación: Base para IA, ciberseguridad y automatización; formación estructural demandada por empresas de distintos sectores. Energías renovables: Impulsada por transición energética: proyectos de energías limpias, eficiencia energética y gestión de impacto ambiental. Negocios digitales: Combina tecnología con estrategia: innovación, optimización de procesos y modelos de negocio en entornos digitales. Economía y finanzas: Contextos volátiles elevan la demanda de gestión de riesgos, inversiones y estrategia financiera; se potencia con fintech y automatización. En algunos casos crece por shared service centers con requisito fuerte de inglés. Biotecnología: Cruce ciencia-tecnología con aplicaciones en salud, agro, industria y farma; demanda de perfiles interdisciplinarios. Ecología y ciencias ambientales: Aumento de iniciativas de sostenibilidad, conservación, remediación y gestión del impacto humano en ecosistemas. Ávila señala que, en algunos casos, estas proyecciones responden a perfiles que forman parte de cadenas de valor en expansión, como los trabajos en logística y marketing digital, traccionados por el crecimiento sostenido del comercio electrónico. En otros, la demanda está marcada por brechas prolongadas entre graduados y vacantes abiertas, como ocurre con ingenierías y enfermería. Además, hay áreas relativamente nuevas, como Data Science y analítica de datos, donde la alta demanda convive con menor matrícula debido a que son campos emergentes. Más allá de la formación inicial, hoy en las empresas la empleabilidad depende mucho más de la capacidad de aprender e incorporar nuevos conocimientos que de la formación académica previa. En ese sentido, la CEO de Randstad destacó que las habilidades laborales tienen una “fecha de vencimiento” cada vez más corta debido al avance tecnológico y a los cambios en la forma de trabajar, motivo por el cual los procesos de reclutamiento ponen un mayor foco en el potencial de aprendizaje y la disposición a actualizarse continuamente.