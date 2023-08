Prometían trabajo ilimitado, pero llegaron los despidos: ¿es el fin de la guerra por el talento?

De pronto, las cifras astronómicas de despidos y los videos de gente dejando sus oficinas con la típica caja de pertenencias rompieron la panacea: a diferencia de lo que se venía promulgando, la demanda de talento de IT no iba a seguir creciendo de manera exponencial para siempre ni los sueldos seguirían en ascenso sin techo por tiempo indeterminado, en el marco de un fenómeno que hasta tuvo nombre propio y se conoció como "guerra de talentos". Según datos recolectados por el sitio especializado en tecnología Crunchbase, sólo en los Estados Unidos y en 2023 se recortaron más de 150.000 puestos en empresas tecnológicas.

El sitio Layoff.fyi, que lleva un registro pormenorizado de despidos, contabiliza en los primeros seis meses de este año y el anterior, a nivel global, más de 379.000, con picos en noviembre de 2022 (53.000) y enero de 2023 (casi 90.000) y una tendencia a la baja que se consolida desde los 40.000 de febrero a poco más de 10.000 en junio.

Los motivos para la hecatombe van desde una economía global con amenazas de inflación hasta el conflicto en Ucrania que continúa incrementando los niveles de incertidumbre, hasta, por supuesto, las tasas de interés que vuelan para frenar la inflación y desviaron el interés de los inversores: en los primeros seis meses de 2022, los montos de venture capital destinados a startup sumaron US$402.000 millones, cifra que cayó US$178.000 millones en el mismo período de este año, de acuerdo a la plataforma de datos global DealRoom. A todo esto se sumó una nueva burbuja: empresas con bellísimos modelos de negocios que recibieron ingentes cantidades de dinero y que luego no pudieron contrastar en la realidad el éxito que prometían en los PowerPoints.

Nicolas Peralta, responsable de IT de Menta, plataforma tecnológica que posibilita que cualquier empresa provea su propia solución financiera, sostiene que fueron dos grandes razones las que propiciaron los despidos: las sobrecontrataciones durante la pandemia, producto de proyecciones de crecimiento y de ganancias que no se cubrieron cuando las cosas volvieron a una relativa normalidad y las mencionadas inestabilidadades económicas, que obligaron a las empresas a desprenderse de personal para "pasar el invierno".

Tengo un amigo tester

¿Estamos ante el fin de la guerra de talentos? "Hablar del fin de algo es un poco difícil sobre todo en lo que se refiere a tecnología que impulsa una velocidad vertiginosa de cambio en múltiples ámbitos", dice Viviana Cesáreo, Líder de talent strategy de la investigadora de tendencias globales de talento Mercer.

¿Y por casa cómo andamos? Por lo pronto, la última edición del Randstad Employer Brand Research, elaborada por esa especialista en recursos humanos, arroja un dato al menos curioso: a diferencia de lo que ocurre en las principales economías del mundo, donde ocupa un cómodo primer lugar, las TIC en Argentina ingresan con suerte en el top ten de los sectores más atractivos para trabajar. Son superadas por los laboratorios, la industria automotriz, el petróleo y el gas, los alimentos, la energía y las bebidas para empatar en el séptimo puesto con transporte y logística y banca y finanzas.

Más allá de los números fríos, todos parecemos tener una historia en la que un amigo o un familiar dejó de hacer eso que había hecho toda la vida -ser contador público, docente o meteorólogo- para completar algún curso de algún aspecto sencillo y muy demandado del universo digital -por ejemplo, testing, para probar la calidad de un desarrollo de software- y entrar de lleno en este nuevo mercado en el que se tiende a ganar más.

No se trata de una percepción: el Observatorio Permanente de Software y Servicios Informáticos (OPSSI), dependiente de la Cámara Argentina de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), estimó que a enero de 2023 la mediana salarial de quienes se dedican al rubro fue de $ 347.000, el doble que el Indec determina para la canasta básica total para un hogar de cinco integrantes, con un crecimiento en los últimos dos años que estuvieron por encima del dólar (un 90% más que el oficial, un 50% más que el contado con liquidación) y de la inflación (10% más que el índice de precios al consumidor).

"La ola de despidos masivos fue un fenómeno con mayor presencia en empresas de base tecnológica que cotizan en bolsa: a nivel local se continúa demandando talento digital, por lo que no vemos que esté por generarse ningún problema de desempleo en el sector", destaca Blas Briceño, vicepresidente de CESSI, para quien la demanda insatisfecha de recursos en Argentina seguirá creciendo: hoy se sitúa entre los 10.000 y los 15.000 puestos, según sus propias estimaciones.

Mejor que sobre y no que falte

El informe del OPSSI también detectó que en los últimos dos años el empleo IT creció un 21,5%, con 25.000 nuevos puestos (para llegar a una cifra total de 142.000): eso significa un 150% más que el del sector privado en general, cuyo crecimiento en cantidad de vacantes en el mismo período fue de 8,4%.

¿El fenómeno global de despidos podría producir un amesetamiento de esta tendencia? Para el directivo de CESSI, la evolución del tipo de trabajos a desarrollar podría generar despidos, pero más relacionados a cambios de modelos productivos que a una menor necesidad de recursos.

Sergio Aguilera, director de las carreras de Informática de la Universidad de Belgrano, explica que si bien la meseta que se ve a nivel internacional -y que los analistas habrían determinado que se extenderá hasta mediados de 2024- aún no impacta de manera en Argentina. "Aunque pronto llegará también aquí", advierte. "Luego se registrará un repunte cuando mejore la economía general y exista una visión integral por parte de las empresas sobre los proyectos y el factor humano, en especial con aspectos como inteligencia artificial o ciencia de datos", agrega.

En la Argentina, incluso, aparecen algunos problemas que podrían hasta ahondar la escasez de talentos digitales, como "las condiciones socioeconómicas no permiten sueldos de competencia internacional y la migración profesional hacia geografías más estables, previsibles y tranquilas", según enumera Aguilera. "Nuestro país es un caso particular en el que las empresas locales compiten con oferta internacional que día a día se alimenta con la exportación del conocimiento y que además se acentúa con los vaivenes económicos que vamos atravesando", confirma Cesáreo.

"Si bien observamos que los despidos impactaron en un alto porcentaje de los contratos de 2022, la contratación global de talento que trabaja en forma remota continúa subiendo", dice Johanna Picciano, directora de Deel, plataforma de recursos humanos todo en uno que funciona en 150 países. El Reporte Global de Contratación 2022 de dicha compañía identificó que la Argentina está entre los cinco países en los que más se contrata talento desde otras partes del mundo. ¿Los puestos más demandados? Ingenieros y desarrolladores de software.

El círculo de la vida

"La historia nos enseña que este ciclo ya ocurrió en el pasado: durante 2020 experimentamos grandes cambios en el mercado laboral, pero también surgieron oportunidades en industrias que necesitaban digitalizarse, por lo que la demanda de programadores aumentó y muchas personas encontraron allí una opción laboral prometedora", señala Agustín Pina, head de Training de Teamcubation, empresa de capacitación creada precisamente para lidiar con la escasez de talentos en IT, que forma gente para cubrir vacantes en el sector con talento joven y entrenado. "La necesidad de evolucionar y adaptarse a la transformación digital siempre termina impulsando la demanda de talento: de hecho, Microsoft estima que en 2025 se necesitarán 100 millones de programadores más a nivel mundial de los que existen hoy", aporta.

"Este impasse económico no deja de lado la necesidad real de las empresas por modernizar digitalmente sus modelos y formas de hacer negocio: sigue siendo tan o más importante que la generación de nuevos productos", plantea Florencia Sardi, directora general de Kin + Carta, consultora de transformación digital con Certificación B. "Tarde o temprano, eso hará resurgir la guerra de talentos, por lo que la pregunta es cómo vamos a posicionarnos para atraer el talento que va a ir surgiendo durante estos años, que va a ir mutando de acuerdo a las nuevas tecnologías y tendencias globales", agrega. Y concluye que las empresas que logren entender las necesidades y tendencias del mercado y puedan dar a ese talento el sustento para su desarrollo son las que estarán mejor posicionadas para ganar.

"El acceso a la información y la actualización de distintas skills través de cursos y capacitaciones crece a ritmos acelerados y, en línea con eso, es clave que el área de recursos humanos tenga una mirada con foco en nuevas necesidades y las tendencias del sector mediante soluciones tecnológicas como la inteligencia artificial", dice Briceño.

Me das cada día más (capacitación)

"El desafío de los talentos en IT se da en parte porque la demanda suele seguir una curva de velocidad más acelerada que la curva de desarrollo de las personas: frecuentemente parte del aprendizaje se va generando by doing", dice Cesáreo. Mercer detectó que el 38% de las empresas planea acelerar el reskilling.

Aguilera coincide en que "hay que tener en claro que las actividades de los profesionales del área están sufriendo cambios en sus operaciones diarias". Sin embargo, afirma que "los estudiantes y nuevos profesionales de la informática deben saber que no les va faltar trabajo, tal vez ni los sueldos fantásticos, pero sí con una redefinición de funciones y una exigencia mayor de aprendizaje continuo".

"El que lo vale sigue trabajando, mientras que hay otros que les cuesta justificar sus salarios: mucha gente aprovechó la burbuja y no tenía el seniority... ahora va a tener que esforzarse por justificar su lugar en la empresa", sentencia Juan Ozino Caligaris, country manager de Nubity, empresa especializada en optimizar servicios en la nube.

Las estrategias de formación pueden ser el paliativo perfecto para la escasez: de hecho, pudo haber sido una solución más sustentable que el aumento indefinido de la banda salarial. "Es momento de replantear la estrategia y, en lugar de centrarnos en la escasez, enfocarnos en el potencial y el crecimiento de estos talentos emergentes: el panorama está cambiando y las empresas que adopten esta nueva mentalidad estarán en una posición privilegiada para atraer y retener a los profesionales del futuro", dice Pina. "La experiencia no es un requisito excluyente, sino una oportunidad para desarrollar y potenciar el talento", sostiene.

Un problema de ida y vuelta

Los despidos son una cara de una moneda que, del otro lado, muestra altísimos niveles de rotación voluntarios. Los reportes globales de Mercer detectaron que los empleados mostraron en general menores niveles de engagement con las empresas en que trabajan en relación a 2021. ¿Uno de los sectores que lideró esta tendencia negativa? High tech. "En general, las cinco razones predominantes para que eso ocurra fueron un salario insuficiente, agotamiento debido a la carga de trabajo exigente, insuficientes beneficios de salud, necesidad de buscar nuevos desafíos en la carrera o relaciones estresantes con jefes o colegas", especifica Cesáreo.

"Cubrir una posición no sólo afecta a los proyectos, sino que tiene un impacto directo en el clima del equipo y la carga laboral extra que demanda", aclara Peralta. "Entre búsqueda, contratación e inducción, se demora entre tres y seis meses, dependiendo de cuán atractiva sea la empresa, por lo que resulta clave construir equipos y talentos sólidos, autónomos y funcionales", indica.

"Es un trabajo constante: lograr que los equipos quieran quedarse en tu empresa por lo que se les ofrece como crecimiento profesional y no solo en términos de salario", dice Ozino Caligaris, quien está en desacuerdo con la noción de "guerra de talentos". "En una guerra uno pelea contra otros, acá no: es cuestión de mejorarse a uno mismo como empresa para que la gente se quede", aporta. El ejecutivo, además, asegura que "nunca me preocupó el tema salarial en sí mismo, porque en el mediano plazo, todo termina resolviéndose". Además, Ozino Caligaris, afirma que "la demanda de estos perfiles es creciente y creo que va a seguir esta curva por mucho tiempo: no es que era un problema y ahora se solucionó, sino que hay picos, es decir que ni antes era tan grave ni ahora estamos en un paraíso", concluye.

Más ingredientes en el cóctel

Y cómo si le faltaran ingredientes a este cóctel, aparecieron ChatGPT y sus sucedáneos de inteligencia artificial generativa, que se presentan en simultáneo como una amenaza para el sector (sus habilidades para generar o validar código son notables, por ejemplo) y como una oportunidad para habilitar nuevos tipos de trabajo. "Desde su lanzamiento en noviembre de 2022 notamos un aumento del 39% en cantidad de empresas contratando roles especializados en IA, especialistas en datos e ingenieros en software", cuenta Picciano. La Argentina se ubicó como el tercer país en cantidad de contratos generados de ese estilo, superado únicamente por Brasil y Canadá.

Más allá de todo, Peralta aporta una nota optimista. "La tasa de despidos y la demanda de talentos en IT se mueven en sentidos opuestos de cara al futuro: la primera con una tendencia a la baja y la segunda, a la alta, en especial en en roles operativos como desarrolladores, DevOps o bussiness inteligence, y gerenciales", afirma.

Los despidos masivos y la inestabilidad macroeconómica global son obstáculos en un camino que parece no detenerse: el de la transformación digital. En este sentido, el futuro laboral para las personas con habilidades digitales continúa siendo promisorio. Al menos, y para concluir con una predicción bastante certera en un mundo plagado de incertidumbres, más promisorio que el de los vendedores de rollos fotográficos y el de los dependientes de videoclubes.

