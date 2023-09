Los mil usos de la IA en la Argentina: qué resultados les está dando a las empresas nacionales

Cuando el expiloto norteamericano David Grusch declaró ante el senado de su país el hallazgo de "restos biológicos no humanos", probablemente haya prestado un servicio enorme -e inconsciente- al desarrollo tecnológico: por un momento, los conspiranoicos dejaron de temer que la inteligencia artificial (IA) dominara el mundo y pasaron a aterrarse ante el riesgo de los aliens.

Más allá de los temores, de los temas pendientes en relación a su uso ético o la privacidad de datos o de su exacerbada popularidad (a partir de la aparición de ChatGPT especialmente), la IA está demostrando ser una aliada para las empresas que estén dispuestas a hacer la tarea . No en vano IDC predice que en todo el mundo se invertirán unos US$300.000 millones en sistemas centrados en esta tecnología para 2026, mientras que en la Argentina se multiplican las organizaciones que dan el paso de adoptarla.

¿Qué significa "hacer la tarea"? "En primer lugar, debemos automatizar la forma en que capturamos, almacenamos, analizamos y consumimos datos : reducir los puntos de falla, automatizar, digitalizar, centralizarlos y empoderar a las personas", cuenta Maximiliano Giacri, CEO y cofundador de Nubiral, empresa especializada en datos, GPT y analíticas, que armó un centro con más de 15 profesionales dedicados exclusivamente a la IA generativa. "El éxito consiste en hacer que todos vean la misma foto, en su misma versión", dice.

Preparados, listos...

"Las empresas mejor preparadas son las que tienen una clara política data driven en todos los niveles", enfatiza Manuel Allegue, CEO de la empresa especializada en experiencia del cliente Zentricx y miembro de Interact, asociación que reúne a las principales agencias, consultoras y productoras del ecosistema digital. "La generación, la calidad, el orden y el modelado de los datos es fundamental en todas las áreas involucradas y sin esto, lo que genere la plataforma de IA no tendrá una congruencia con la realidad de la empresa", dice.

"Para armar una estrategia de IA significativa para el negocio se necesita objetivos claros, datos confiables y preparados, algoritmos adecuados, combinación de análisis predictivo (pronóstico de tendencias futuras) y prescriptivo (visión retrospectiva) y automatización de tareas y procesos", enuncia Noelia Brath, gerente de Servicios y Productos de datos de Quales Group, creadora de Quallie, un asistente de inteligencia de negocios con IA que se conecta a los datos de la empresa y responde preguntas sobre indicadores a través de un chat .

Lo primero para implementar la IA es tener una clara política data driven, según los especialistas.

Otro punto a considerar es mantener a raya las expectativas sobredimensionadas, en particular cuando se trata de IA generativa. Al respecto, Andrea Mandelbaum, CEO de Mc Luhan Consulting, en el mercado desde 1996, explica que "no es lo mismo buscar un apoyo al trabajo de colaboradores que ponerlo a dialogar o resolver problemas con el cliente final: aunque el entrenamiento parezca sencillo, la precisión no lo es y se corre el riesgo de exponer a un cliente a recibir información ‘inventada '".

No fue magia

Y así como de un lado están los que creen que se trata de una solución mágica, del otro están los que se resisten a implementarla porque sólo promete caos, destrucción de puestos laborales y dominación mundial.

"No existen regulaciones que indiquen las barreras o limitaciones y eso puede crear ciertas reticencias a la hora de implementarla", suma Pablo Gagliardo, gerente General para Argentina de Noventiq, creadora de la plataforma Weaver AI para llevar la IA generativa a distintas industrias.

"Entre tanta empresa en carrera por desarrollar todo rápido sobre IA, sin pensar las consecuencias, debemos ser conscientes y responsables", indica Sebastián Pereira, jefe de Transformación Digital de Santex, proveedora de servicios nearshore de desarrollo de software. La empresa integra el movimiento "La liga del bien de IA" (#AILeagueForGood) junto con especialistas de los mundos académico, empresario y tecnológico para analizar el impacto, las mejores prácticas y el futuro de esta tecnología. También desarrolló ContextBots: chatbots capaces de comprender y mantener una conversación.

"Todas las organizaciones deberían abordar el uso de estas tecnologías de forma integral, pero no con la intención de reemplazar el factor humano, sino como ayudantes inteligentes que ocupan diferentes roles en los procesos", resume Giacri.

Las empresas la utilizan para mejorar procesos, pero todavía hay debates sobre el uso ético de la IA.

Nubiral promueve diferentes casos de uso, que van desde la generación de contenido hasta asistentes inteligentes con capacidad de responder en tiempo real preguntas específicas . En educación, por ejemplo, puede resumir clases grabadas; en salud, leer estudios o informes y agilizar el análisis de la historia clínica del paciente; en seguridad, detectar elementos potencialmente peligrosos a partir del análisis de videos; y en banca, identificar fraudes.

La era de la madurez

Más allá de las palabras, empresas argentinas de múltiples industrias ya están dando sus primeras probaditas a esta tecnología (incluso, algunas llevan años de experiencia acumulada).

"Para nuestra sorpresa, vemos el mercado muy maduro: nuestra expectativa era que las soluciones sencillas iban a ser las primeras en prender, pero fue mejor recibida la automatización de procesos complejos", cuenta Ezequiel D'Amico, director de EUDA, empresa de ingeniería de software impulsada por IA.

"Aunque el mercado maduró, quedan desafíos y obstáculos: en especial, las dificultades para integrar la IA en sus operaciones existentes debido a la falta de conocimiento técnico o a la resistencia cultural al cambio", señala Brath.

" En la Argentina, dada la situación actual, la implementación de IA va a ser algo más complicada, pero extremadamente importante por esa necesidad de aumentar la productividad y la eficiencia de los empleados y, por lo tanto, el crecimiento de los negocios", señala Gagliardo.

Hacer un repaso por todas las soluciones que hay disponibles en el mercado o por todas las empresas que ya implementaron IA en alguno de sus sabores -desde los formatos tradicionales hasta la generativa- es una tarea titánica e imposible. Sin embargo, se puede establecer un muestrario amplio de cómo esta tecnología impacta -o puede hacerlo- en diferentes industrias y en distintas áreas de las empresas.

La generación de texto e imágenes es uno de los usos que se le da a este desarrollo.

Una de las cualidades de IA es que no es una tecnología stand alone, sino que tiende a integrarse para potenciar otras herramientas . Es el caso, nada menos, que de los ERP.

NeuralSoft, desarrolladora de software argentina con 34 años en el mercado, incorporó IA en su propuesta MyLogic. "Esto permite que el ERP conozca y entienda la estrategia de negocios de la empresa para colaborar con su gerenciamiento en lugar de sólo sistematizar procesos y almacenar millones de datos casi imposibles de analizar ", apunta Germán Viceconti, director Comercial de NeuralSoft. En el país, esta solución ya es utilizada por empresas como el fabricante de herramientas de rectificado y corte Tyrolit, la abastecedora industrial Segufer o la creadora de componentes de chapa Nibbler.

Los casos de uso obvios

"Las empresas argentinas necesitan sumar a la agenda la IA y todos sus beneficios para ofrecer experiencias personalizadas a los usuarios y mejorar la eficiencia de los procesos que se traducirán en nuevos y mejores negocios", define Natalia Scaliter, gerente General de Google Cloud.

La compañía incorporó IA en el análisis de datos sumando nuevos modelos de lenguaje en productos como Vertex AI y dar a las empresas la posibilidad de abordar casos de uso como la generación de contenido (marketing, ventas) y el resumen de chat (asistentes virtuales). Google Workspace también sumó IA para redactar y resumir documentos y correos electrónicos , incorporar audios, videos o imágenes o generar fórmulas automáticas en Hojas de Cálculo.

Precisamente, la atención al cliente fue de las primeras áreas en capitalizar el poder de la IA, en especial de la generativa. "Es muy importante y contar con una alineación estratégica que permita darle el foco continuo necesario para que estas soluciones evolucionen y generen impacto en todos los procesos de la empresa", dice Agustín Brea, director de Soluciones Digitales de Apex America, empresa que se concentra en soluciones como chatbots, voicebots, plataformas de speech analytics y soluciones de atención digital, todo orientado fundamentalmente a contact centers .

Los chatbots, como Boti, fueron algunos de los primeros ejemplos palpables para los usuarios.

Otra área en la que tiene una alta adopción es la de Recursos Humanos, gracias a su capacidad para predecir la rotación de personal: plataformas de recursos humanos como Fichap están incorporando herramientas de IA para analizar las emociones de los empleados, evaluar quiénes podrían dejar la empresa y cuándo. "Este servicio es de gran valor, ya que la rotación de personal implica costos de entre 1,5 y 2 salarios anuales por cada empleado que renuncia", indica Lucas Mailland, CEO y fundador de Fichap.

Te escucho

La capacidad generativa, incluyendo la habilidad para generar textos o imágenes, revolucionó la industria de las comunicaciones.

La agencia de publicidad y marketing Wunderman Thompson utiliza desde hace años la IA para encontrar patrones y hacer inteligencia de negocios o marketing automatio o hacer más eficientes las tareas. La emergencia de los LLM (siglas en inglés por large language model, la tecnología detrás de ChatGPT) y la IA generativa aceleró la adopción. " Hoy se usa internamente para desde la selección de perfiles en recursos humanos o la automatización de procesos de finanzas hasta en la generación de textos e imágenes para conceptos de campañas ", enuncia Axel Marinsek, Martech manager para Argentina.

"Ayudamos a nuestros clientes a adoptar estas soluciones de forma responsable, teniendo los cuidados de copyright y entendiendo la importancia de tener bien estructurados sus datos para personalizar y sacar el mejor provecho con casos de uso específicos", agrega Glenda Kok, jefa de Negocios de Tecnología para América latina.

La consultora de comunicación LLYC creó la primera IA "entrenada por expertos en comunicación en español y que ofrece una visión confiable sobre el análisis del sentimiento , yendo más allá de la visión emocional del sentimiento para representar la afección a la marca de manera que sea más efectiva en la toma de decisiones en comunicación", según Vivian Raffaeli, directora de Deep Learning Región Sur de LLYC. "Gracias a nuestras capacidades de IA logramos estudiar grandes volúmenes de datos no estructurados, como conversaciones, y anticiparnos en la evolución de la opinión pública, al medir qué ocurre con los distintos relatos entre las distintas comunidades que participan en las conversaciones", agrega.

Te veo

"La concepción de los clásicos anuncios publicitarios ya no es la misma: la manera en que debemos pensar y generar proyectos tiene que ir en sintonía con el uso de herramientas digitales", define Luciana Reboyras, Country manager de la agencia creativa y aceleradora de negocios martech A-Train Lab, fundada en 2020. "La IA permite que los anuncios lleguen a las personas adecuadas en el momento adecuado, aumentando la relevancia y la efectividad de las campañas , al tiempo que aporta valor al negocio, siempre que logremos un equilibrio entre el análisis de datos y las ideas creativas que acompañen ese potencial".

Muchas empresas de seguridad utilizan la IA para aumentar su efectividad para detectar potenciales situaciones anómalas.

Otra de las grandes habilidades de la IA es el análisis de video y computer vision. Prosegur Alarms Argentina las integró en 2021 a su servicio de vigilancia remota en tiempo real para edificios residenciales, comercios y empresas "El Ojo del Halcón": dotados de IA, los vigilantes detectan el 99 por ciento de las situaciones anómalas que se producen y interactúan, previenen, disuaden y actúan en tiempo real.

Gracias a deep learning, puede aprender de los eventos poco comunes o sospechosos e ir perfeccionando sus capacidades. "Maximizamos así la calidad y confianza, ya que a través de la optimización de las alertas, los vigiladores están mejor preparados para intervenir y disuadir a posibles intrusos desde cualquiera de los puestos instalados al tiempo que la herramienta brinda apoyo al ojo humano, haciendo sentir más seguros a los usuarios", describe Carlos Capel, director de la compañía. La solución fue desarrollada por iSentri.

Cuidando el mango

¿Qué está pasando en el segmento financiero? Su uso se extiende a partir de vertientes como la eficiencia o el control de riesgos. BBVA tiene a la IA en el centro de su estrategia operacional diaria. "La incorporamos hace unos años en áreas como detección de fraude, prevención y análisis de incidentes y en algunos pilotos de logística del transporte de caudales", indica Atilio Lucarelli, head de Data Transformation & Engineering de BBVA Argentina.

En estos momentos, la entidad trabaja en iniciativas de salud financiera, clasificando los movimientos de los clientes para ofrecerles servicios o recomendaciones de acuerdo a sus necesidades . "También tenemos proyectos relacionados con la eficiencia operativa, predicciones del uso de los cajeros automáticos, la lectura de documentos mediante mecanismos de OCR que ayudan a hacer más eficiente las tareas manuales o la ciberseguridad", relata Lucarelli.

"Trabajamos la IA bajo un concepto integral: deseamos en un futuro ‘fundirla' con nuestra plataforma para generar un cambio radical en la experiencia", advierte Juan Pablo Carrano, CPO de IOL invertironline, para quien " la forma en que interactuamos hoy con las aplicaciones puede volverse obsoleta, ya que la IA proporciona una interacción más personalizada y cercana a la humana ".

La empresa Prosegur integró IA para su desarrollo "Ojo de Halcón"

En IOL, uno de los grandes impulsores para su adopción fue el área de Customer Experience, donde se utiliza como herramienta de guía y ayuda que facilita el acceso a la información ante consultas frecuentes. "El equipo se enfoca en la resolución y búsqueda de alternativas para casos más complejos, sin dejar de monitorear y optimizar los flujos actuales que incorporan IA", señala Carrano.

Con seguridad

Intgrity Seguros trabaja hace 4 años con RPA (automatización robótica de procesos) inteligente, a través de un software entrenado y basado en especificaciones funcionales con acceso a las diferentes aplicaciones de la compañía simulando ser un empleado.

"Su rápida respuesta nos permite enfrentar variaciones en la demanda de trabajo y resolver situaciones de todos los días de manera eficaz y procesando las transacciones con mayor velocidad para que los recursos humanos dediquen su tiempo a tareas más estratégicas y estimulantes para ellos ", define Mariana Pertossi, gerente de Sistemas de Intgrity Seguros.

"Partiendo de la hipótesis de que como sector debemos subsanar la falta de cultura aseguradora y de conocimiento de los ciudadanos en general, desarrollamos un bot que acompañe en el proceso de compra digital de seguros, hoy en fase experimental", detalla Gisela Menghini, COO de Segurarse, broker digital de seguros que está creando un laboratorio de IA orientado a la industria, pionero en Argentina.

La insurtech Cover Genius lanzó Protection Pocket, una herramienta que ofrece en tiempo real líneas de seguro o garantía para consumidores. "La solución utiliza procesamiento del lenguaje natural para identificar artículos relevantes en la canasta de compra, relacionarlos con categorías de seguros y devolver una póliza optimizada a través de una API", apunta Julio Castellón, SVP de partnerships estratégicos para América latina.

Educación, justicia y salud

"Este tipo de herramientas viene a revolucionar la educación", señala Gustavo Brey, cofundador de Ingenia, proveedora de tecnología en el mercado desde 2015 y que en estos momentos se encuentra embarcada en un primer proyecto de IA generativa para una edtech: un asistente virtual personalizado para acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje , resolviendo dudas, ordenando la información relevante y recomendando contenidos relacionados.

También el universo de la justicia puede capitalizar el valor de la IA . Unitech, especializada en soluciones tecnológicas, creó IURIX Mind: un chat con capacidad cognitiva capaz de interactuar y responder a los requerimientos de los profesionales de la justicia con lenguaje natural , incluyendo consultas como "¿Cuáles son los fundamentos legales invocados por la parte demandante en el expediente contencioso administrativo?" o "¿Cuál es el acto administrativo impugnado en el expediente y cuáles son los motivos de impugnación?", por citar un par de ejemplos.

"Se le pueden pedir órdenes en lenguaje natural para todo el sistema IURIX, incluyendo que presente un escrito o que indique los siguientes vencimientos de términos", aporta Lautaro Carmona, CEO de Unitech.

"La IA se aplica en telemedicina en el monitoreo de los pacientes para recopilar datos con información del funcionamiento del sistema cardiaco y respiratorio: la integración de dispositivos como relojes inteligentes detecta posibles cambios, previene complicaciones y se adelanta al tratamiento", indica Flavio Sánchez, director General de Telerad, que brinda soluciones tecnológicas para establecimientos médicos y de diagnóstico.

En el mundo del diagnóstico por imágenes, esta tecnología permite identificar anormalidades de manera inmediata e integrar con los datos clínicos para construir una "segunda opinión", tanto en consultas presenciales como virtuales, lo que permite a los médicos llegar a lugares de difícil acceso, ya sea por razones de distancia o de seguridad, para un diagnóstico más preciso. "No todos los adelantos con IA en telemedicina implican sólo anticipar patologías, sino que son una manera de ayudar en la relación médico-paciente", concluye Sánchez.

Con la IA se cura

Wiri Salud, plataforma argentina que facilita el acceso a la salud a personas que no llegan a pagar una cobertura médica privada, implementó un chatbot inteligente para generar escalabilidad y ahorro de costos, manejar múltiples conversaciones simultáneas, optimizar recursos y disponer de servicios de turnos y asistencia las 24 horas.

"Gracias a esta herramienta multiplicamos el autoservicio y la autogesión, incrementamos nuestro NPS y detectamos necesidades insatisfechas de nuestros usuarios, lo que nos permitió entregarles nuevos productos y servicios", describe Flavia Bresciani, gerente de la compañía.

Mathias Sielecki, CEO y fundador de Wiri Salud. La healthtech incorporó IA en sus productos.

Psique, que provee recursos para la atención, la promoción y la prevención de salud mental, implementó Delfi AI para simplificar el ingreso y el registro de usuarios y profesionales nuevos , aunque con el tiempo se agregaron nuevas funcionalidades, como apoyo para programar una consulta virtual o para acceder a los recursos de autoayuda. "Nuestros reportes indican que las personas sienten que están en buenas manos y que se frustran menos en su contacto con la virtualidad", explica Alejandro Pelisch, director de la compañía.

La empresa incorporó otros usos, como un cuestionario de detección de síntomas y evaluación de riesgos que a IA administra antes de la primera entrevista y que da al profesional una "foto" inicial con datos relevantes.

En este rubro, Mc Luhan ofrece Sannare: una plataforma omnicanal que permite a un paciente explicar en lenguaje natural sus síntomas y, a partir de su historia clínica o de preguntas, se establece su código de riesgo y se acompaña en todo su journey: generación de la cita médica, control proactivo para gestionar los estudios que se indiquen, confirmación de turnos y entrega de resultados.

En los casos de atención domiciliaria, se identifica el grado de urgencia y la ubicación de la persona y se le hace un monitoreo de acuerdo con la frecuencia que determine su caso, coordinando la visita de los profesionales y validando la correcta atención. También se aplica el proceso de seguimiento de estudios médicos o de pacientes crónicos.

No sabemos si la IA va a dominar el mundo, pero por lo pronto, son cada vez más las empresas que están dominando la IA.

La versión original de esta nota se publicó en el número 356 de revista Apertura.