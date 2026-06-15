Moreton Capital Partners, un fondo de cobertura especializado en materias primas e inteligencia artificial, planea captar más de US$ 1,000 millones durante los próximos 12 meses para expandir su estrategia global de inversión, una apuesta que será impulsada desde Ciudad de México y Abu Dabi.

La firma, fundada por exoperadores vinculados al hedge fund Millennium, administra actualmente alrededor de US $100 millones, pero espera multiplicar esa cifra gracias al creciente interés de inversionistas institucionales por estrategias cuantitativas enfocadas en commodities.

“En los próximos 12 meses estaremos levantando más de u$s1,000 millones de dólares para nuestro nuevo producto”, dijo Les Finemore, cofundador de Moreton Capital Partners, en entrevista con El Cronista.

Aunque públicamente la firma opera bajo una estructura estadounidense, Finemore aseguró que Ciudad de México se ha convertido en el principal centro operativo de la compañía, desde donde desarrolla modelos de inteligencia artificial aplicados a los mercados de energía, agricultura y metales.

“Esta es realmente nuestra base. Aquí es donde ocurre toda la acción”, señaló.

La presencia en Abu Dabi responde a una estrategia distinta como acercarse a fondos soberanos e inversionistas institucionales de Medio Oriente, una de las principales fuentes potenciales de capital para la siguiente etapa de crecimiento del hedge fund.

En el proceso de encontrar inversionistas, Goldman Sachs está ayudando a la firma para localizar interesados a nivel mundial. De acuerdo con el directivo, su objetivo no solo son los u$s 1,000 millones, espera que en un plazo de 24 meses ascienda a los u$s 5,000 millones.

“Tenemos la ambición de superar los u$s 5,000 millones en los próximos 24 meses”, dijo Finemore.

Moreton Capital Partners con talento mexicano

Más allá de la gestión de inversiones, Moreton busca construir en México un laboratorio de inteligencia artificial enfocado en investigación aplicada y desarrollo de nuevas empresas tecnológicas.

“Los investigadores tienen dificultades para obtener financiamiento y, además, para acceder a empleos de alta calidad”, expresó Finemore.

La firma ya trabaja con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Tecnológico de Monterrey para reclutar investigadores especializados en aprendizaje automático y modelos de lenguaje.

Según Finemore, el objetivo es convertir al laboratorio en uno de los principales centros de investigación aplicada en IA de América Latina y contribuir a duplicar el número de estudiantes de doctorado en áreas relacionadas con ciencias computacionales e inteligencia artificial dentro de ambas instituciones.

“Si logramos duplicar los doctorados en estas universidades durante los próximos años, sería un legado extraordinario para México”, afirmó.

FEMSA y Coppel en el radar

El proyecto también contempla asociaciones con grandes empresas mexicanas para desarrollar soluciones de inteligencia artificial orientadas a mejorar procesos operativos y eficiencia corporativa.

Aunque el ejecutivo evitó revelar nombres, confirmó que la firma iniciará conversaciones con grandes corporativos durante las próximas semanas.

Finemore mencionó que grupos como FEMSA o Coppel representan el tipo de compañías con las que eventualmente podrían colaborar mediante esquemas donde Moreton participe en los ahorros generados por la implementación de herramientas de IA.

El modelo contempla que el laboratorio desarrolle soluciones para las empresas y reciba una participación de los beneficios económicos obtenidos por mejoras operativas.

“La oportunidad es que las grandes corporaciones mexicanas puedan aprovechar al mejor talento del país para competir globalmente utilizando inteligencia artificial”, dijo.

Moreton opera actualmente en más de 100 mercados de materias primas a nivel global utilizando modelos de machine learning, datos satelitales, análisis climático, información logística y procesamiento de lenguaje natural para identificar oportunidades de inversión.