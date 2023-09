La golosina que sobrevivió dos bancarrotas y fue elegida como "la comida chatarra más icónica"

Después del apocalipsis en la película Zombieland, el personaje interpretado por Woody Harrelson solo busca una cosa: Twinkies. Este pequeño bizcochuelo amarillo relleno con crema fue elegido por la revista Time como la comida chatarra más icónica y todos los días se producen más de 1 millón de unidades. La compañía que lo creó hace más de 90 años enfrentó dos bancarrotas, logró salir a flote y recientemente se vendió por u$s 5600 millones .

El canadiense James Dewar, gerente de la firma de panificados Continental Baking Company, notó que una línea de la planta no era utilizada de manera eficiente. Ahí se producían shortcakes de frutilla, sin embargo fuera de temporada la maquinaria no se movía. Entonces se le ocurrió reconvertirla para fabricar pequeños bizcochuelos rellenos con crema de banana.

James Dewar creó los Twinkies en 1930 para eficientizar el uso de una línea de producción.

Antes de pitchear su idea, en el camino rumbo a la compañía, se cruzó con un cartel publicitario de la marca de zapatos Twinkle Toe Shoes . Dewar lo usó como inspiración para bautizar a su reciente creación. Su propuesta fue bien recibida en la empresa y Twinkies salió al mercado en 1930 en River Forest, Illinois.

Despegue a la TV

Durante la Segunda Guerra Mundial la firma cambió el relleno de crema de banana a vainilla. A su vez, empezó a pautar en televisión con su mascota, Twinkie the Kid, y colocó el producto en películas, como Howdy Doody.

Tallahassee (Woody Harrelson) estaba obsesionado con encontrar estos bizcochuelos en Zombieland.

Continental Baking Company se hizo un nombre dentro de la industria con la marca de panificados Wonder y la de tortas Hostess . Tras una serie de fusiones y adquisiciones se transformó en uno de los principales jugadores del sector. El negocio quedó en manos de Telephone & Telegraph y luego Ralston Purina hasta que pasó a estar bajo la órbita de Interstate Bakeries Corp. (IBC).

La doble bancarrota

En los 80 y 90 el consumo de productos "chatarra" empezó a caer. Con una deuda de más de u$s 450 millones, IBC se declaró en bancarrota en septiembre de 2004. Tres años después tuvo una oferta de parte de Bimbo Bakeries USA por u$s 580 millones, pero la rechazó. En 2009 salió de la bancarrota con una inyección de u$s 130 millones del fondo Ripplewood y un préstamo de u$s 360 millones de Silver Point y Monarch.

El Dr. Egon Spengler (Harold Ramis) usó un Twinkie como metáfora en Los Cazafantasmas.

Los nuevos dueños la rebautizaron Hostess Brands, sin embargo tres años después la firma volvió a declararse en bancarrota . Esta vez frenó la producción de los Twnkies, que durante ocho meses desaparecieron de las góndolas. El fondo Apollo Management compró la empresa y retomó su fabricación en 2013.

Este bizcochuelo snack se transformó en un ícono estadounidense. En 1999 el entonces presidente Bill Clinton lo incluyó en una cápsula del tiempo. Y también tuvo una participación estelar en más de un largometraje. Por caso, en Los Cazafantasmas (1984) el personaje de Harold Ramis utiliza un Twinkie para explicar la energía psicoquinética .

En septiembre de 2023, la alimenticia J.M. Smucker anunció la adquisición de Hostess Brands por u$s 5600 millones. Hoy la empresa fabrica más de 500 millones de Twinkies por año.