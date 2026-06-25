De Irlanda al Valle de Uco: le ganó al boom inmobiliario y hoy se expande con hoteles y casas de lujo

Marriott International abrirá un nuevo hotel de lujo en el Microcentro porteño junto a Pride Developer, la desarrolladora con base en Canning. El proyecto demandará una inversión de u$s 30 millones y contemplará la recuperación de un edificio ubicado en la esquina de Talcahuano y Sarmiento.

El establecimiento operará bajo la marca Autograph Collection, la colección de hoteles independientes de alta gama de Marriott, y será el primero de ese sello en la Ciudad de Buenos Aires. La obra comenzará durante el último cuatrimestre de este año y tendrá un plazo de ejecución estimado de 30 meses.

Pese a su ubicación estratégica, el microcentro no está recibiendo la mayoría de las propuestas cinco estrellas, que suelen buscar los barrios de mayor poder adquisitiva.

De todas formas, el microcentro suele tener un público que llega por la convocatoria de los teatros y los espacios culturales aledaños.

Cómo será el proyecto

El desarrollo tendrá una superficie de 10.800 metros cuadrados y contará con 122 habitaciones, que irán desde unidades de 37 m² hasta una suite presidencial de más de 100 metros cuadrados.

Además, incluirá un espacio gastronómico de más de 1000 m². La propuesta también contemplará espacios para eventos y reuniones.

Según la desarrolladora, el proyecto conservará la fachada del inmueble existente e incorporará una nueva torre .

La expansión de Marriott en el país

La cadena desembarcó en el país en 1994, cuando tomó la operación del histórico Plaza Hotel, frente a Plaza San Martín. Esa etapa se extendió hasta 2013, cuando dejó de administrar el establecimiento.

El regreso se produjo en 2020, en plena pandemia, con la incorporación del ex Hotel Panamericano, que pasó a operar como Buenos Aires Marriott Hotel.

En los últimos meses, Marriott avanzó con nuevas aperturas y anuncios en el país. En septiembre de 2025, la cadena confirmó su llegada a Mendoza a través de un acuerdo con la desarrolladora Armentano Desarrollos Inmobiliarios. La inversión prevista es de u$s 30 millones y dará lugar al complejo El Borgo, que incluirá el Hotel El Cauce, bajo la marca Autograph Collection, además de residencias premium.

Ese mismo año, la compañía inauguró el Marriott Hotel Buenos Aires Aeropuerto, el primer hotel cinco estrellas de una cadena internacional ubicado junto al principal aeropuerto del país. El plan contempla además un desarrollo en Añelo, en la zona de Vaca Muerta.

La empresa también introdujo en el mercado local la marca City Express by Marriott, al sumar un hotel en Puerto Iguazú, que pasó a operar bajo ese sello.

Actualmente, el grupo administra 17 hoteles en el país bajo distintas marcas, entre ellas Marriott, Sheraton, Luxury Collection y Aloft. Tiene presencia en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Bariloche y Mar del Plata, entre otros destinos.

Los planes de otras cadenas

Meliá Hotels International también acelera su expansión en la Argentina. Tras incorporar Casa Lucía y el hotel Alejandro I de Salta a su red, la cadena anunció nuevos desarrollos en Mendoza, Bariloche, Ushuaia y Costa del Este. El plan contempla inversiones por más de u$s 200 millones y prevé sumar siete hoteles en el país hacia 2030.

Hilton también volvió a mover fichas este año. La compañía anunció el desembarco de Tapestry Collection by Hilton en Ushuaia, una de sus marcas boutique que llegará por primera vez a la Argentina. El emprendimiento demandará una inversión de u$s 12 millones, tendrá 78 habitaciones y abrirá sus puertas en 2028. La cadena además mantiene proyectos en Bariloche, Rosario, San Fernando y Parque Leloir.