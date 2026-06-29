La transformación empresarial dejó de ser una opción para convertirse en una condición central de competitividad. En un contexto marcado por la velocidad de la innovación, las compañías que logran adoptar la tecnología de manera estratégica están mejor preparadas para adaptarse a mercados cada vez más disruptivos.

Detectar señales de cambio, anticiparse a nuevas demandas y rediseñar procesos internos será clave para sostener el crecimiento en los próximos años.

Durante el Foro Económico Mundial en Davos 2026, uno de los ejes destacados fue que el verdadero desafío de la innovación no radica únicamente en la invención, sino en la capacidad de las instituciones para difundir tecnologías de forma segura, eficiente y responsable.

Muchas organizaciones logran avanzar en pruebas piloto, pero encuentran dificultades para escalar esos desarrollos por incentivos desalineados, falta de infraestructura o brechas operativas que limitan su impacto real.

David Rowan advierte que innovar exige estrategia, liderazgo y ejecución (Foto: WOBI).

Inteligencia artificial: una herramienta para cambiar la toma de decisiones

El caso de empresas como Saudi Aramco muestra cómo la adopción tecnológica puede transformar la operación de una compañía cuando se implementa con una estrategia clara. La incorporación de inteligencia artificial en sus procesos no solo permitió optimizar tareas, sino también modificar la forma en que se toman decisiones operativas.

En este sentido, la IA ya no aparece como una herramienta aislada, sino como un motor de eficiencia capaz de generar ahorros significativos.

David Rowan y la clave de la innovación empresarial

Para David Rowan, experto en tecnología y autor de Non Bullshit Innovation, el éxito de la transformación empresarial depende de la capacidad de las organizaciones para absorber el cambio. No alcanza con invertir en nuevas soluciones: las empresas deben rediseñar procesos, mejorar su infraestructura y conectar cada decisión tecnológica con objetivos de negocio concretos. La innovación, en este enfoque, exige liderazgo, foco y una ejecución consistente.

La convergencia entre inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología está remodelando la manera en que las compañías producen, analizan información y se relacionan con sus clientes.

Estas tecnologías abren nuevas oportunidades para mejorar la productividad, crear productos más personalizados y acelerar procesos de investigación y desarrollo. Sin embargo, su adopción también exige responsabilidad para evitar que los avances amplifiquen riesgos, desigualdades o impactos no deseados.

Innovación responsable: el nuevo reto para las organizaciones

La transformación digital requiere un equilibrio entre innovación, liderazgo y responsabilidad. Las empresas que quieran sostenerse en un entorno competitivo deberán construir capacidades internas para adaptar sus modelos de negocio, formar equipos preparados y evaluar el impacto social de sus decisiones tecnológicas.

En la era de la tecnología exponencial, la ventaja no estará solo en incorporar herramientas, sino en usarlas con criterio estratégico.

Estos temas serán abordados por David Rowan en el próximo World Business Forum, organizado por WOBI, donde analizará cómo las organizaciones pueden enfrentar una nueva etapa marcada por la disrupción tecnológica. En un escenario de cambio constante, las empresas que logren integrar tecnología, visión de futuro y responsabilidad estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades que plantea la transformación digital.