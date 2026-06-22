Ford fabricará el nuevo Bronco en el país: se trata de un SUV compacto robusto y multienergía.

La planta valenciana de Ford en Almussafes fabricará el nuevo modelo de la saga Bronco, un SUV compacto robusto y multienergía, según ha confirmado en mayo el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick. Está previsto que ese nuevo turismo de la saga Bronco salga a la venta a principios de 2028, informó un comunicado remitido por Ford España.

Baumbick ha desvelado este anuncio en el marco de un despliegue integral de productos y servicios que incluye siete nuevos modelos y tecnología inteligente para competir y liderar en Europa, “adaptado a las demandas exclusivas de los clientes europeos”.

Un SUV 2026 de la saga Bronco de Ford, en una imagen corporativa. EFE

Ford producirá nuevos coches multienergía

La compañía también informa sobre la renovación de su negocio de turismos mediante la introducción de cinco vehículos multienergía, entre los cuales se encuentra el mencionado Bronco que iniciará su producción en Almussafes a partir de 2028, los cuales “integran el ADN off-road junto con un siglo de tradición en rallies”.

El 23 de abril pasado, Baumbick realizó una visita a la planta de Almussafes y, conforme a lo informado ese día por fuentes de UGT, sindicato predominante en el comité de empresa, el máximo responsable de Ford para Europa les comunicó que dicha factoría es fundamental para la transformación del negocio automovilístico en este continente.

Vista general de la entrada principal de planta de Ford en Almussafes (Valencia). EFE/Kai Försterling/Archivo

Vista de la planta de Ford en Valencia

Baumbick visitó las instalaciones de la multinacional en Valencia para conocer a los equipos, tras su nombramiento como presidente de Ford Europa en noviembre de 2025, en una visita de trabajo para familiarizarse con el equipo.

Durante esta jornada, no se emitió anuncio alguno relacionado con la planta; sin embargo, desde el comité de empresa se calificó la experiencia como “muy positiva”.

La planta de Almussafes mantiene vigente un ERTE Red de dos años para toda la plantilla, compuesta por 4142 trabajadores. Este mecanismo concluirá en 2026, con la perspectiva del lanzamiento de un nuevo vehículo desde Valencia, anunciado hace dos años, del cual se mencionó que sería un coche global nuevo, aunque no 100% eléctrico.

En los últimos años, la producción de la planta de Valencia ha experimentado un descenso debido a la discontinuación de varios modelos. En la actualidad, únicamente se produce un modelo, el Kuga.