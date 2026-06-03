En esta noticia MG Motor se consolida en el top ten y desplaza a un histórico

Pese a la lentitud de la actividad económica, la precarización del empleo y la alta inflación, el mercado de autos nuevos no quita el pie del acelerador y marca un máximo histórico para el periodo enero-mayo.

De acuerdo con datos del Inegi, en los primeros cinco meses de este año en México se vendieron 627 mil 609 unidades nuevas, lo que representó un incremento de 4.9% en relación con el resultado del año anterior y un máximo histórico que dejó atrás el récord de 2017.

En ese año, entre enero y mayo, se colocaron 617,252 unidades, para después iniciar una contracción en el mercado, misma que tocó su mínimo en 2020, año en el que inició el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

En los nuevos datos destaca el impulso que han tomado las armadoras chinas, como Geely, que subió 280% en el periodo y MG, con 17.4%, confirmando un paso veloz y una preferencia de movilidad para miles de consumidores.

El mercado automotriz tardó prácticamente cinco años en volver a sus niveles previos a la pandemia, pero desde 2020 ha mantenido un crecimiento sostenido, hasta marcar un máximo histórico en 2026.

MG Motor se consolida en el top ten y desplaza a un histórico

En los primeros cinco meses de este año, la marca china, MG Motor, colocó 22,927 unidades nuevas, lo que le permitió escalar dos lugares en el ranking de ventas nacionales, de acuerdo con datos divulgados por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA).

Con este resultado, MG se consolidó como la marca china con registro ante la AMDA con mayores ventas en el país y se colocó en el octavo lugar de ventas, dos lugares por encima de los que tenía el mes previo.

El acumulado de ventas le permitió rebasar a la histórica marca estadounidense Ford que apenas se aferra a la lista de los 10 más vendidos del país y tiene a Geely, otra marca china, pisándole los talones.

Ford colocó 20,419 unidades entre enero y mayo, mientras que Geely vendió 19,018 autos nuevos en el mismo lapso.

MG también rebasó a la coreana Hyundai, que en el lapso de referencia vendió 21,454 unidades.