El Círculo Dircoms de Argentina renovó sus autoridades y designó a Pablo Cattoni como presidente para el período 2026-2028. La decisión se formalizó en la asamblea de la entidad, que reúne a los máximos responsables de comunicación y asuntos públicos de las principales empresas del país. Cattoni, actual director institucional de Sidersa, sucede a Alejandra Martínez, que estuvo al frente del espacio durante dos mandatos consecutivos. “Fueron unos de los años más desafiantes de mi carrera y continuaremos impulsando esta profesión”, señaló la ejecutiva. “Las empresas tienen que aprender a moverse en un mundo nuevo”, planteó Cattoni en diálogo con El Cronista. El foco, según explicó, estará puesto en fortalecer el vínculo con el sector público, en un contexto atravesado por el calendario electoral y una mayor necesidad de las compañías de participar en la discusión de políticas. El Círculo Dircoms funciona como un espacio de intercambio entre ejecutivos, pero también como un canal de contacto con distintos actores del sistema político, empresario y mediático. Uno de los ejes de la nueva gestión será profundizar ese esquema de relacionamiento. “El networking es el núcleo del espacio, tanto entre colegas como hacia afuera”, señaló Cattoni. En la práctica, esto incluye reuniones, desayunos de trabajo y encuentros ad hoc sobre temas específicos que atraviesan a distintas industrias. El ejecutivo cuenta con más de 20 años de trayectoria en áreas de comunicación y asuntos públicos. A lo largo de su carrera trabajó en compañías como Shell, British American Tobacco, Dow, General Electric y Sanofi, además de haber pasado por consultoras y el sector público. También presidió el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina entre 2017 y 2021 y formó parte de la comisión directiva del propio Círculo Dircoms. Desde ese recorrido, plantea que el rol del director de comunicación cambió de manera estructural en los últimos años. “Si no te actualizás, te quedás afuera”, resumió. El avance de nuevas herramientas, desde inteligencia artificial hasta plataformas digitales, modificó la forma en la que las empresas se vinculan con sus públicos. Ese cambio también se ve en la relación con los medios. El vínculo con periodistas y con la política sigue siendo central, pero aparecieron otros interlocutores. “Hoy también tenés que pensar en influencers y en nuevos canales”, dijo. En paralelo, la nueva conducción apunta a reforzar ese lugar dentro de las empresas. “Buscamos poner en valor el rol del Dircom y ampliar la propuesta para los socios”, señaló Cattoni. El resto de la nueva Comisión Directiva está compuesto por Mariana Iribarne (YPF Luz), Lucía Ginzo (Flybondi), Matías Szapiro (Pluspetrol), Giselle Mallagrino (Manpower), Lucas González (Paramount), Juan Pablo De Santis (Ualá), Natalia Giraud (Unilever), Gregorio Lascano (Globant), Lucila Maldonado (Grupo Albanesi), Juan Pablo Barrale (CCU), Diego Buranello (Danone), Belén Daghero (Holcim), Martín Fresco (Tenaris), Santiago Moreno Hueyo (Adidas) y Clara Torresagasti (Aeropuertos Argentina). El Círculo de Dircoms de Argentina es una asociación civil fundada en 2002 integrada por los máximos responsables de las comunicaciones corporativas, las relaciones institucionales y los asuntos públicos y gubernamentales de grandes empresas privadas y públicas de país. Su rol es fomentar y valorizar la figura del Dircom como miembro clave del Comité Ejecutivo de las empresas.