La clave de esta experta en comunicación para "quedar en la memoria": cómo construir una estrategia

"La comunicación es la base de las relaciones humanas. No me refiero solo a las relaciones interpersonales, sino a la relación que una compañía construye con sus públicos. Personalmente, me apasiona pensar en estrategias que puedan ser lo suficientemente efectivas para quedar en la memoria y en el corazón de la gente". Mercedes Bressa, gerenta de Comunicaciones Externas de Cervecería y Maltería Quilmes, define así la actividad a la que le ha dedicado más de 12 años.

Licenciada en Comunicación Social (UCES), desembarcó en Quilmes en 2014 y antes se desempeñó en la consultora IMS, para luego ser parte de Google Argentina, dentro del equipo de Mazalán Comunicaciones.

¿Cuáles son las pautas que la empresa sigue para construir su estrategia comunicacional?

La estrategia busca acompañar el impacto económico, social y ambiental que genera la compañía en Argentina. Somos 6000 personas que trabajamos para que nuestras bebidas lleguen a más de 300.000 puntos de venta en todo el país con el compromiso de regenerar el ambiente y ser fuente de promoción social y creadores de valor en las comunidades donde estamos presentes.

¿Qué temas ocupan la agenda comunicacional en este momento?

La campaña más grande que tuvimos el año pasado fue el anuncio del compromiso de ir hacia la carbono neutralidad para 2040. Para el área de Comunicación fue un gran desafío pensar en una estrategia que, además de impactar al ecosistema, pudiera generar un mensaje claro y entendible para toda la ciudadanía. Para eso, junto a nuestras agencias, desarrollamos una campaña 360° que tuvo como bajada un mensaje simple, fácil y claro: ¡Al Planeta, salud!

¿Cuáles son los valores que quieren transmitir?

Es una compañía de 130 años en Argentina que ha navegado en los diferentes contextos, siempre con una mirada de largo plazo; invirtiendo, primero en el desarrollo de cervezas y después en otras categorías como gaseosas, aguas, isotónicos, vino, sidra y que hoy se encuentra atravesando un proceso de transformación digital de su negocio. Valores como la resiliencia, la ambición y la curiosidad sin dudas caracterizan a una compañía como esta, que logró permanecer vigente en la memoria y en el día a día de los argentinos. Y no solo permanecer, sino tener la valentía de siempre ir por más, de enamorarse más de los problemas que de las soluciones, buscando siempre generar innovación y disrupción para poder ser relevantes para su propia gente, los consumidores, clientes y comunidades.

El vínculo de Quilmes con los argentinos al que hace referencia Bressa tiene, cada cuatro años, una manifestación muy intensa. Todos aguardan el comercial del Mundial de fútbol.

La gerenta de Comunicaciones Externas de la compañía explica el desafío que representa sorprender: "Cerveza Quilmes es una marca que está presente en el fútbol desde siempre. Ha tenido un rol muy activo en el deporte popular por excelencia de la Argentina. La publicidad del Mundial es muy esperada y sin dudas conlleva una gran responsabilidad poder estar a la altura de las expectativas de la gente. Desde la marca se busca seguir contagiando esa ilusión a todos los hinchas, convirtiéndose en un hincha más que cree hasta en lo más increíble. Quiere transmitir la alegría y la ilusión del fútbol".

