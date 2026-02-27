Hace un año, tres emprendedores argentinos, Joaquín Parodi y los hermanos Catalina y Gerónimo Varela Mazza, comenzaron a trabajar en una herramienta para ordenar el circuito de ventas en eventos, fiestas y espacios gastronómicos. Con una inversión inicial cercana a los u$s 15.000, desarrollaron Kicket, que ya suma alrededor de 20 clientes. Se trata de un sistema que opera desde la intención de compra, hasta la entrega del producto. Así, digitaliza el pago, el pedido y el flujo operativo de los locales y eventos, para que la experiencia del usuario “sea más rápida y ordenada”, como explican en la startup. “Empezamos siendo una etiquetera como Venti o Passline, pero nos dimos cuenta de que había mucha oportunidad de mejora con este otro sistema”, explica Catalina Varela Mazza. De Adrogué, zona sur de Buenos Aires, los tres emprendedores decidieron empezar el proyecto en conjunto. “Joaquín es amigo de mi hermano y el ingeniero que desarrolló la plataforma. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que necesitaba desarrollar el área comercial, así que llamó a Gerónimo, que a su vez, me llamó a mí para que me encargara de la comunicación de la startup”, cuenta. “Digitalizamos toda la experiencia de compra que tiene el consumidor y así buscamos reducir las filas de los comercios. En la mayoría de los eventos o parques gastronómicos, el cliente primero paga y luego vuelve a hacer fila para retirar. Con este sistema, el usuario escanea un QR, realiza el pedido desde su celular y paga online. Recibe la confirmación y luego retira cuando es notificado o, en el caso de restaurantes, recibe el pedido en la mesa”, agrega. Uno de los lugares en donde la startup comenzó a implementar la plataforma es en el Parque Cervecero de Quilmes. “El parque tenía filas de 40 a 50 minutos y pasó a tener filas de 10 minutos para retirar pedidos”, dice. Según la fundadora, esa mejora se traslada a las ventas y se traduce en un aumento de la facturación del comercio en hasta un 30 por ciento. Hasta el momento, la startup suma una facturación de $ 40 millones y proyecta, hacia este año, cerrar en una cifra en torno a los u$s 150.000. Actualmente, está en conversaciones con empresas como Lucciano’s, El Club de la Serpiente, la productora Dale Play y Rave 3k para comenzar a implementar la plataforma en sus negocios. El modelo de negocio no contempla un costo fijo para el comercio. Así, la monetización de la startup proviene de un porcentaje que se le cobra al cliente por el uso del servicio (10% para consumiciones y 15% para comidas), incluido en el precio final. De ese monto, un porcentaje queda para la plataforma, mientras que otra parte se le transfiere a la empresa que hace uso de la herramienta. Dentro del uso que se puede hacer de la plataforma, esta incluye un panel de control para el comercio en donde puede visualizar en tiempo real métricas como cantidad de ventas, distribución por tipo de producto, rendimiento general e ingresos por categoría. “Es un sistema que, en México, Dubai y Europa se usa bastante, acá todavía no. Actualmente estamos en conversaciones con el dueño de un club de fútbol de México que se quiere sumar como partner, para desembarcar en el mundo futbolístico argentino”, cierra.