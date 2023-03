La cadena de jugueterías que intentó un gran regreso pero cerró al día siguiente: qué sucedió

La cadena de jugueterías Toys R Us protagonizó una de las bancarrotas más importantes de la industria estadounidense . Más de cinco años después de este evento, la compañía volvió al ruedo de la mano de un gigante del retail. Sin embargo, en su último intento por recuperar mercados se encontró con un problema y tuvo que cerrar una de sus tiendas tan solo 24 horas después de haberla abierto .

En septiembre de 2017 la empresa se presentó en bancarrota por una deuda de alrededor de u$s 5200 millones. Se esgrimieron dos motivos detrás de su caída: por un lado, la gran competencia en alza con otros jugadores retail, como Walmart y Target; y, por el otro, la deuda en intereses acumulada desde su venta en 2005.

Toys R Us acumuló u$s 5200 millones en deuda y se declaró en bancarrota en 2017.

Un grupo de inversores liderado por el fondo KKR había realizado una compra apalancada de la cadena por u$s 6600 millones. Desde entonces, la compañía fue apilando una deuda por intereses de u$s 400 millones todos los años . Si bien, en varias ocasiones, había logrado renegociar antes del pico de ventas de Navidad, las negociaciones no llegaron a buen puerto en aquel verano boreal de 2017.

Cierre total y regreso

La marca consiguió una inyección de capital para mantener abiertas sus 1600 tiendas, pero al año siguiente cerró todas sus sucursales en los Estados Unidos, Reino Unido y Australia. La sociedad Tru Kids Inc compró Toys R Us y luego se la vendió al holding WHP Global en marzo de 2021 .

A fines de 2019 la cadena de jugueterías hizo un intento de volver al ruedo. Abrió locales en Texas y Nueva Jersey, sin embargo el desplome en ventas ocasionado por la pandemia los llevó a bajar la persiana a principios de 2021. Pero WHP Global hizo un nuevo intento y consiguió un salvataje por parte de Macy's.

Yehuda Shmidman, CEO y chairman de WHP Global, los nuevos dueños de la cadena de jugueterías

La cadena de tiendas departamentales rubricó un partnership con Toys R Us. Primero empezó vendiendo juguetes en su tienda online y luego con la apertura de sucursales en complejos. En julio del año pasado abrió locales en nueve estados en el mercado estadounidense y proyectaba estar presente en 400 tiendas departamentales.

24 horas de crisis

No todos los planes de la compañía juguetera llegaron a buen puerto, en particular en India. La firma intentó desembarcar en aquel mercado asiático en octubre de 2017 a través de una alianza con Lulu Group International, pero decidieron abandonar esta operación tras los cierres por Covid-19.

El pasado 11 de marzo Toys R Us volvió a plantar bandera en India con una juguetería ubicada en el Sarath City Capital Mall en Hyderabad, pero al día siguiente tuvo cerrarla. Según Press Trust of India, el motivo fue una cláusula de no competencia .

Al parecer, los dueños del centro comercial tenían un acuerdo con otra cadena de jugueterías, la cual también está presente en dicho shopping. Por el momento, no hay certezas sobre cuándo y dónde podría reactivar su plan de negocios ahí.