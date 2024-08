Guillermo Francella contó su receta a jóvenes líderes, qué práctica actual cree que es un error

El Centro Cultural 25 de Mayo, en pleno barrio porteño de Villa Urquiza, es el punto de encuentro para la 16° Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes.

Por el auditorio pasan diferentes empresarios y personalidades de lo más variado - desde la geóloga Candela Corredera, hasta Adrián Werthein, uno de los empresarios más poderosos de Argentina. El propósito es uno: a través de sus trayectorias y experiencias, inspirar a los jóvenes que empiezan su camino profesional.

Durante toda una mañana, diferentes líderes destacados de la región son el centro de atención de cientos de jóvenes que se acercan a escuchar sus historias.

Guillermo Francella: su trayectoria, frustraciones y consejos

Son las 12.50 del mediodía y Guillermo Francella se sienta en el centro del auditorio para empezar su charla mientras la sala se llena de aplausos y ovaciones al actor.

"Mi pasión fue siempre la actuación, pero no sabía qué hacer. Me metí en periodismo para tener algo que hacer, pero no me gustaba el periodismo escrito, sino el oral: estar frente a una cámara. Empecé a estudiar en la Escuela Superior de Periodismo y, por intermedio de un periodista que conocía, empecé a trabajar en la revista Gente . Pero me tomaron en los meses de verano y cuando llegó el personal estable, me echaron", cuenta Francella.

El actor sigue su relato y asegura que por un tiempo fue manteniendo un trabajo paralelo mientras estudiaba teatro. Primero empezó en el periodismo, después pasó a trabajar en una inmobiliaria , a la vez que daba sus primeros pasos en el mundo de la actuación.

"Llegó un momento que empecé a trabajar cada vez más y dije me la juego, dejo todo. Me costó mucho vivir de la profesión. Tengo dos hijos actores y a ambos cuando empezaron, les mencioné, miren que se viene una brava , no es que van a tener esta continuidad, que nunca va a haber una inseguridad salarial , que nunca se va a interrumpir el trabajo. No hay tanto trabajo, e s una actividad muy insegura desde ese punto de vista, pero cuando podés tener este ratito en lo interpretativo es algo maravilloso y todo tiene sentido porque es lo que amás", cuenta.

En cuanto al deseo de muchos jóvenes de ser famosos , principalmente en las redes sociales , Francella confiesa que para él es un error: "A la larga o a la corta hay un momento que eso hace agua, o porque no terminás siendo famoso y te genera frustración, o porque sos famoso y empezás a perder una privacidad que no creías que ibas a perder y no era tan tentador como a priori pensabas que era".

Hacia el final de la charla, el actor les da consejos a los ciento de jóvenes que lo escuchan, atentos. "Primero, ojalá que puedan tener una vocación. Yo soy optimista de que te va a generar felicidad en un futuro, porque siempre vas a tener esa vocación. Y después les aconsejaría que se comprometan, que no tengan desidia en las decisiones, que se informen, que se preocupen de lo que ocurre. Nunca abandonen la tenacidad, la constancia, la fe ante un objetivo trazado. Si tienen todos esos elementos, se da. Abracen ese algo que aman, les va a ir bárbaro", cierra en medio de aplausos.

De Werthein a Lorenzetti, los consejos de los líderes

Por el evento fueron pasando diferentes figuras que contaron sus recorridos, obstáculos y oportunidades a lo largo de su carrera profesional.

Julieta Luz Porta tiene 25 años y creó una empresa de biotecnología, SphereBio, que entrena a las células del sistema inmunitario para combatir enfermedades como el cáncer.

"¿Cuándo es el momento perfecto?", le pregunta a la audiencia y responde: "Estoy segura de que tienen un montón de ideas en el cajón y si no las tienen, hagan como yo, y júntense con gente que lleva años investigando un tema, pero la clave está en ser Scaloni , en armar equipos. Si ustedes arman el equipo correcto y tienen un propósito, estoy segura de que nadie les va a decir que no . La cuestión está en insistir: de mil inversores a los que les escribo, solo 100 me responden, solo 10 me dan la reunión final y solo uno me invierte. Yo perdí un montón de concursos antes de ganar el concurso de la NASA".

Por su parte, Adrián Werthein, director y accionista del Grupo Werthein - holding que maneja, entre otras empresas, DirecTV - hace un recorrido del grupo familiar y menciona las diferentes industrias en las que tienen presencia como en el sector inmobiliario, el agro, las telecomunicaciones y los seguros.

Adrián Werthein, director y accionista del Grupo Werthein, interpeló a los jóvenes para que sean los protagonistas de su tiempo.

"Muchas veces uno se pregunta cómo de un pueblito tan chiquito como era Miguel Riglos en La Pampa, hoy estamos en 13 países y con negocios inmobiliarios importantes, de broadcasting, de televisión y de seguros. Una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con el liderazgo es que se interesen en el país, porque Argentina tiene extraordinarias oportunidades", señala.

Como consejo para los jóvenes destaca la importancia de la confianza que se necesita para encarar cualquier proyecto. No solo eso, sino que los incita a interesarse e involucrarse en el país para que sean protagonistas de su tiempo: "No piensen en chiquito, piensen en grande. No vamos a tener país si de ustedes no salen dirigentes y líderes que puedan ocupar lugares prominentes en la sociedad de una manera honesta y privilegiando el interés común".

Una línea parecida sigue Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien hace hincapié en la crisis de liderazgo y la ausencia de idealismos junto a una dirigencia global que mantiene una narrativa antigua.

Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habló sobre la crisis global de liderazgos y sobre la "ausencia total de idealismo".

"En un mundo así es muy importante que pensemos qué significa el liderazgo hoy, cuál es el sentido, qué es lo que van a ver ustedes en los próximos años. Lo que está pasando, y esto lo que quiero contarles a los futuros líderes, es que está cambiando sustancialmente la dirección en la cual está andando la humanidad . Hasta hace pocos años, íbamos en un sentido y ahora vamos en otro. El liderazgo tiene que estar muy vinculado a un cambio fundamental en la dirección", cierra.



También participaron del evento António Guterres, Christian Asinelli, vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; Juan Ignacio Rubiolo, vicepresidente ejecutivo de AES; la fundadora de Crepes & Waffles Beatriz Fernández; el empresario Ricky Sarkany; Eliana Banchick, CEO de Michelin Argentina; Silvana Bergonzi, CEO de Arredo; Gabriela Renaudo, CEO de VISA ConoSur; el empresario y andinista Juan Pablo Toro; la fundadora de LineUp Agustina Tempesta; el músico Darío Jalfin; Jaime Garbarsky, fundador de Grupo Ecipsa; la geóloga Candela Corredera; Silvia Uranga, directora de Fundación Pescar; y Gloria Miguens, enfermera dedicada a acompañar en el final de la vida.