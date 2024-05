El polémico proyecto de u$s 1900 millones que tiene Disney en su parque original: qué dicen los detractores

En julio de 1955 Walt Disney abrió su primer parque de atracciones en Anaheim, California. Ahora, casi siete décadas después, la compañía recibió luz verde para encarar la expansión más grande de su historia con una inversión de u$s 1900 millones en su Disneyland original. Sin embargo, el proyecto no está exento de polémica y detractores .

Esta semana, el Concejo Municipal de Anaheim aprobó por unanimidad el plan de rezonificación que The Walt Disney Company. No se trata de agregar terrenos nuevos al parque ya existente, sino que ahora la firma tiene permiso para construir parques temáticos en tierras que antes solo podía utilizar para hoteles o estacionamientos.

El proyecto conocido como DisneylandForward no será algo que se cristalizará en el corto plazo. Si bien la rezonificación se aprobaría en 30 días, la expansión implica un acuerdo de desarrollo entre Disney y Anaheim por los próximos 40 años. A su vez, este arreglo incluye un compromiso de inversión de u$s 1900 millones por parte de la compañía durante la siguiente décad a.

Si bien es el más concurrido en EE.UU., el parque en Orlando, Florida, recién abrió en 1966.

¿Cuál será el destino de este monto? Además de la construcción de hoteles, atracciones y tiendas para el nuevo parque temático de Disneyland, la firma desembolsará una suma importante para la ciudad. Según el proyecto, The Walt Disney Company utilizará u$s 30 millones para construir viviendas en Anaheiim, u$s 8 millones serán destinos a parques y espacios verdes y u$s 45 millones para mejorar la red de transporte urbana, entre otros puntos .

De acuerdo al último reporte anual de la empresa, The Walt Disney Company es dueña de 489 acres (198 hectáreas) y tiene un contrato de arrendamiento a largo plazo que le da derecho a utilizar 52 acres (21 hectáreas) adicionales en la ciudad californiana. Cada año alrededor de 16 millones de personas pasan por el parque de atracciones de la firma en Anaheim.

Por el momento, el holding del ratón no brindó detalles sobre el uso específico que le dará a su nueva tierra, aunque sí compartió algunas ideas sobre posibles temáticas. En el documento oficial del proyecto indicó que ese espacio podría utilizarse para un parque inspirado en la metrópolis de Zootopia, un terreno dedicado a Toy Story o un espacio que emule el famoso País de Nunca Jamás de Peter Pan .

Un parque dedicado a Toy Story es uno de los posibles temas para la expansión de Disneyland.

Si bien varios se mostraron a favor de DisneylandForward por la inyección económica que significaría para la ciudad, durante las audiencias previas muchos ciudadanos se mostraron en contra del proyecto. Según CBS News, más de 900 personas levantaron la voz para rechazar la expansión de Disney por un motivo principal: Magic Way .

Se trata de una de las calles más utilizadas por los habitantes de la zona. Es una arteria clave para entrar y salir de la autopista 5 (5 Freeway). Dentro del proyecto está contemplado que la compañía del ratón compre Magic Way y la cierre al público .

A pesar de la polémica, The Walt Disney Company logró la segunda aprobación por parte del Concejo de Anaheim tras el voto positivo de sus siete miembros. "Esta propiedad podría ser el lugar perfecto para atender a lugareños, asistentes a convenciones y huéspedes de hoteles y resorts de Disney con restaurantes, hoteles, música en vivo, tiendas, espectáculos y experiencias de parques temáticos inspirados en el Disney Springs y el Walt Disney World Resort", indicaron desde la empresa.