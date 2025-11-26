The Walt Disney Company anunció una reestructuración de su modelo operativo en América Latina que replica el esquema que la compañía comenzó a aplicar este año en Europa, Medio Oriente y África (EMEA). El movimiento implica una redistribución del poder hacia las unidades globales y un nuevo equilibrio en la conducción regional.

El cambio más relevante es que las áreas de entretenimiento y deportes pasarán a reportar directamente a los líderes globales de cada negocio, con sede en Estados Unidos. Pese a esta centralización, el puesto de Presidente de The Walt Disney Company Latin America se mantiene como figura responsable de coordinar prioridades estratégicas, resultados financieros, equipos regionales y funciones transversales como Recursos Humanos, Comunicaciones y Finanzas. Las operaciones de Disney Experiences quedan fuera de esta estructura.

En paralelo a la reorganización, la compañía confirmó dos movimientos en la conducción. Diego Lerner fue designado Presidente Honorario de The Walt Disney Company Latin America, en reconocimiento a su trayectoria dentro del grupo. A su vez, Martín Iraola, quien ejercía como líder interino de la región, asumirá como Presidente de The Walt Disney Company Latin America. Bajo la nueva estructura, reportará a Alan Bergman y Dana Walden, Co-Chairmen de Disney Entertainment, y a Jimmy Pitaro, Chairman de ESPN.

La empresa sostiene que la reorganización busca acelerar la estrategia global y unificar procesos para ganar consistencia entre mercados. “América latina juega un papel vital en el éxito mundial de Disney. Es una región dinámica con inmensas oportunidades de crecimiento”, señalaron Bergman, Walden y Pitaro en un mensaje conjunto, al afirmar que el esquema unificado permitirá fortalecer el negocio y mejorar la capacidad para ofrecer entretenimiento y deportes a escala global.

Iraola destacó que la región sigue siendo una fuente de oportunidades para la compañía. “Me siento honrado de liderar un equipo de primer nivel y de aprovechar las oportunidades que ofrece América Latina. Habiendo formado parte del equipo que sentó las bases del crecimiento de Disney en la región, tengo el privilegio de seguir expandiendo el alcance de la compañía”, sostuvo.