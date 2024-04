De las arroceras de Sony a los telares de Toyota: los insólitos primeros productos de grandes empresas

Nintendo no empezó haciendo videojuegos. Colgate tampoco arrancó fabricando pasta de dientes. Y los autos no fueron el primer lanzamiento de Toyota.

Muchas de las principales empresas del mundo encontraron su negocio estrella varios años después de su fundación. Algunas de ellas dieron sus primeros pasos con productos que hoy resultan curiosos e incluso increíbles .

Colgate: velas y almidón

Dentro del negocio de protección oral, en particular en el segmento de pastas de dientes, Colgate es el líder indiscutido a nivel global. Sin embargo, este producto no formó parte del portafolio inicial de la compañía , aunque hoy representa un 42% de sus ingresos.

El inglés Robert Colgate se mudó a los Estados Unidos a fines del siglo XVIII pero su negocio de producción de jabón no prosperó. Su hijo, William, decidió profesionalizarse en el rubro para triunfar donde su padre no pudo. En 1806 fundó su propia empresa con la que vendía no solo jabón, sino también velas y almidón .

William Colgate empezó vendiendo velas y jabones. Su hijo recién lanzó la pasta de dientes.

El frasco de polvo para limpiar los dientes recién salió al mercado en 1873 bajo la conducción de Samuel Colgate, el primogénito de William. Y en 1896 presentaron el famoso tubo de pasta . Actualmente la compañía Colgate-Palmolive factura u$s 19.457 millones.

Toyota: telares

Muchos años antes de ser la automotriz líder del mundo, la japonesa Toyota supo ser el principal fabricante de telares automáticos. Pero un problema familiar los llevó a cambiar el foco de la compañía.

El carpintero Sakichi Toyoda pasaba buena parte de su tiempo inventando cosas. En 1890 desarrolló un telar manual de madera y con el correr de los años perfeccionó su instrumento hasta que en 1924 lanzó su telar automático de movimiento continuo.

El telar automático fue el producto estrella de Toyota cuando todavía no había puesto un pie en los autos.

Este fue el producto estrella de la empresa de los Toyoda hasta que su fundador se enfermó. Antes de morir Sakichi vendió la patente de su invento y le entregó el dinero a su hijo, Kiichiro. El joven utilizó eso como inversión inicial para lanzar el negocio automotriz de la compañía, Toyoda Motor . En 2023 la firma se coronó por cuarto año consecutivo como la automotriz más importante del mundo con 11,2 millones de autos vendidos.

Sony: arroceras

Televisores a color, Walkman, Betamax, Playstation y tantos otros negocios llevaron a Sony a ser una de las marcas más conocidas. La mayoría la relacionados con artículos de electrónica para entretenimiento, no obstante en sus inicios intentó desarrollar otro tipo de productos.

Masaru Ibuja y Akio Morita se conocieron en el ejército japonés, donde realizaban tareas de investigación. Tras la guerra, ambos se asociaron para lanzar su propia compañía, Corporación de Ingeniería en Telecomunicaciones de Tokyio, en 1946 .

Antes de la Playstation y el Walkman, Sony lanzó una arrocera eléctrica que no tuvo éxito.

El primer producto de la novel empresa fue una arrocera eléctrica, pero las ventas no colmaron sus expectativas. Pronto los socios viraron su foco de producción hacia las radios de transistores en los 50 y se rebautizaron como Sony. El resto es historia.

Nintendo: cartas

Resulta imposible no asociar a Nintendo con el negocio de los videojuegos. A lo largo de su historia no solo creó consolas entrañables, como la Family Computer o la Game Boy, sino también personajes reconocidos en todo el mundo, desde Mario Bros hasta Link, de La Leyenda de Zelda . Pero esta popularidad tecnológica no se condice con su origen más analógico.

Las cartas Hanfuda fueron el primer producto de Nintendo y su única fuente de ingresos durante años.

La compañía en realidad dio sus primeros pasos en 1889 a partir de la idea de Fusajiro Yamauchi de fabricar Hanafuda. Se trata de un juego de cartas tradicional japonés que se compone de 48 naipes repartidos entre los 12 meses del calendario. Cada mes se compone de un tema floral.

Estas cartas fueron el principal y único negocio de Nintendo Koppai durante muchos años. El bisnieto de su fundador, Hiroshi Yamauchi, intentó ingresar en otros segmentos. Por ejemplo, lanzó una línea de arroz instantáneo y de aspiradoras, aunque ambas sin éxito . El hit de los videojuegos recién llegó en 1970 y luego se expandió con los arcade.

Nokia: papel

A fines de los 90, la finlandesa Nokia llegó a ser la marca más vendida de celulares. Su modelo 1100 se convirtió en un clásico con fama de irrompible. Sin embargo, en sus más de 150 años de historia, la compañía pasó por varios rubros.

Frederik Idestam, un ingeniero especialista en minería, creó su propio emprendimiento cuando tenía 27 años en la ciudad de Tampere. Esta empresa se dedicaba solo a la producción de pasta de celulosa para hacer papel . Unos años después se mudó a un pueblo cercano y adoptó el nombre de su nuevo hogar: Nokia.

Fredrik Idestam fundó Nokia para producir pasta de celulosa y la convirtió en holding con varios negocios.