Mario Bros no era un plomero: la historia detrás del personaje que rompe la taquilla con su película

Si bien este año se cumple el 40° aniversario desde su lanzamiento, Mario Bros. fue noticia por otro motivo. Su reciente película, Super Mario Bros: la película, se convirtió en la adaptación de un videojuego más taquillera de la historia con más de u$s 710 millones recaudados hasta la fecha . Y todavía le queda tiempo para hacerse un lugar entre los largometrajes de mejor performance de todos los tiempos.

Este pequeño plomero de bigote y traje rojo es uno de los íconos del mundo de los videojuegos y su figura traspasó las consolas para convertirse en muñecos, remeras e incluso tatuajes. Pero el universo Mario no solo lo incluye a él, sino a otros personajes, como su hermano Luigi, la princesa Peach, el hongo Toad, el dinosaurio Yoshi y, por supuesto, el villano Bowser .

Mario Bros. fue la punta de lanza que le permitió a la japonesa Nintendo alzarse con el liderazgo en el negocio de las consolas hogareñas. Acompañó el éxito de la NES (Nintendo Entertainment System) que llegó a vender más de 60 millones de unidades. Pero la idea original detrás del hombre saltarín era muy distinta cuando la compañía pensó el juego.

El comienzo de Nintendo

Fusajiro Yamauchi fundó Nintendo Koppai en 1889. Su idea era fabricar unos naipes japoneses llamados Hafanuda los cual, en lugar de las típicas figuras de las barajas occidentales, llevaban ilustraciones de flores y animales. Su negocio se expandió y la empresa se convirtió la principal jugadora del rubro en Japón.

Su primera aparición fue en 1981 con el nombre Jumpman en el videojuego Donkey Kong

Recién en 1970 bajo la dirección de Hiroshi Yamauchi, bisnieto del fundador, la compañía desembarcó en el segmento de juegos con la presentación de la Beam Gun. Luego adquirió los derechos del dispositivo Odyssey para comercializarlo en Japón en 1975 y dos años después se asoció con Mitsubishi Electric para crear una consola hogareña.

No obstante, su despegue se produjo en 1981 cuando se lanzó al mundo del arcade . Y su juego insignia fue una aventura protagonizada por un carpintero y un mono gigante.

¿Mario no era plomero?

Antes de empezar a trabajar en Nintendo, Shigeru Miyamoto se dedicaba al diseño de juguetes. Pero la compañía de entretenimiento lo contrató para llevar adelante la estética de sus nuevos videojuegos . Su primer proyecto fue pensar un nuevo título para reemplazar al Radar Scope, que había sido un fracaso en 1980.

La primera idea de Miyamoto fue hacer una aventura con el marinero Popeye como protagonista, no obstante Nintendo no logró obtener los derechos del personaje. Entonces Miyamoto tuvo que improvisar rápidamente otro héroe y decidió cambiar al marinero por un carpintero de bigote y atuendo rojo y azul.

Super Mario Bros. posibilitó el éxito de la NES y vendieron 40 y 60 millones de unidades, respectivamente

El nombre del personaje era Jumpman (hombre saltarín) porque, básicamente, tenía que saltar para esquivar los barriles que el mono gigante le arrojaba en su intento por rescatar a su novia. Pero el protagonista del juego era Donkey Kong, el primate en cuestión.

El arcade fue un boom en Japón en 1981 . En tanto, cuando llegó a los Estados Unidos, los ejecutivos de la filial local decidieron renombrar a aquel hombre que saltaba porque creían que Jumpman era muy simple. Lo bautizaron Mario porque, aseguraban, era parecido al propietario del depósito que la empresa, que se llamaba Mario Segali.

Del pinball al tenis y los autos

Miyamoto se enteró del nuevo nombre de su personaje y lo adoptó cuando le pidieron que diseñe un juego que lo tuviera como protagonista. En ese momento también se decidió el cambio de profesión de Mario, ya que creía que ser plomero estaba más relacionado con la estética de tubos y cañerías del videojuego.

La primera versión de Mario Bros, que incluyó el debut de su hermano Luigi, salió al mercado en 1983 en formato arcade en Japón. Dos años después la empresa presentó Super Mario Bros. como caballito de batalla de la consola NES. En total este título vendió más de 40 millones de cartuchos.

El éxito de Mario lo llevaron a tener su propio show de TV y a protagonizar un nuevo videojuego todos los años. Al mismo tiempo Nintendo evolucionaba dentro del mundo de las consolas, con la Super Nintendo (1991), Nintendo 64 (1996), GameCube (2001) y Wii (2006).

El Super Smash Bros reúne a varios personajes del mundo de los videojuegos, como Mario, Link y Samus.

Ante cada nuevo lanzamiento siempre había un título que incluía a Mario y el resto de los personajes de su familia. Desde Mario Tennis hasta Mario Golf e incluso Doctor Mario, Mario Kart y el crossover Super Smash Bros .

El fracaso inicial

El blockbuster estrenado en 2023 no fue la primera adaptación al cine de los hermanos Mario. En 1993 tuvo su versión live action protagonizada por Bob Hoskins, como Mario, y John Leguizamo, interpretando a Luigi. Sin embargo, fue un fracaso rotundo. La película recaudó solo u$s 20,9 millones con un presupuesto de u$s 48 millones.

La versión live action de 1993 fue un fracaso en taquilla con poco más de u$s 20 millones en recaudación.

Por lo pronto, el largometraje que cuenta con el actor Chris Pratt en la voz de Mario ya se ubicó como el debut más taquillero en lo que va del año. También superó a Warcraft como la película basada en un videojuego con mayores ingresos generados. Solo basta esperar para saber dónde se ubica en el ranking histórico.