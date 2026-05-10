La cocina italiana tiene una gran capacidad para transformar ingredientes simples en platos llenos de sabor. Dentro de esa tradición, la tarta parmigiana de zucchini se destaca como una opción liviana, cremosa y muy versátil, ideal tanto para una comida principal como para acompañar con una ensalada fresca. Inspirada en la clásica parmigiana de berenjenas, esta versión incorpora zucchini como base y suma una combinación de crema blanca, queso y hierbas que aportan una textura suave y un sabor equilibrado. El resultado es un plato reconfortante, pero más liviano que otras preparaciones gratinadas. Para preparar una tarta parmigiana para cuatro personas, se necesitan zucchini frescos, cebolla, ajo, queso (puede ser mozzarella o un mix con parmesano), salsa blanca o crema, aceite de oliva, sal, pimienta y nuez moscada. Opcionalmente, se pueden sumar hojas de albahaca o perejil para darle un toque más aromático. Para comenzar, hay que lavar los zucchini y cortarlos en rodajas finas, ya sea a mano o con mandolina. Luego, se los puede saltear ligeramente en una sartén con un poco de aceite de oliva para que pierdan parte de su agua y concentren su sabor. En paralelo, se prepara una base aromática con cebolla y ajo picados, que se cocinan a fuego bajo hasta que estén transparentes. A esa preparación se le puede sumar la crema o salsa blanca, condimentando con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada, para lograr una mezcla suave y bien integrada. Para el armado, es fundamental elegir una fuente que permita distribuir bien las capas y lograr una cocción pareja. En este punto, una opción práctica es la Asadera Hudson de vidrio templado de 24x21 cm, que permite controlar la cocción al ser transparente y es ideal para este tipo de recetas al horno, donde la presentación también juega un rol importante. Sobre la base de la fuente, se colocan capas alternadas de zucchini, mezcla cremosa y queso, repitiendo el proceso hasta completar. La última capa se termina con queso para lograr ese gratinado característico que define a este tipo de preparaciones. Luego, se lleva al horno precalentado a 180 °C durante unos 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Una vez lista, se recomienda dejar reposar unos minutos antes de servir para que la tarta tome consistencia y sea más fácil de cortar. La parmigiana de zucchini es una opción que se adapta fácilmente a distintos gustos y necesidades. Se puede hacer más liviana reduciendo la cantidad de queso, o sumar capas con otras verduras como berenjena o tomate.