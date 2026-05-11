Este lunes, 11 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1776 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,08%. En el mercado EUR/USD, la cotización registró una variación de 0.72% en la última semana y de 0.56% en el último año, lo que indica una evolución moderada y relativamente estable. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una leve tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este incremento en el valor sugiere un mayor interés y confianza en el dólar, lo que podría influir en el comportamiento del mercado en el corto plazo. Por otro lado, este aumento puede también reflejar un ajuste frente a otros factores económicos. La estabilidad de la situación financiera global y nacional podría ser un factor determinante en la dirección que tomará la cotización en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar fue del 3.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.99%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.