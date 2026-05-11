El dólar cotiza a 17.2 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 11 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.01%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.24 pesos y un mínimo de 17.18 pesos. La cotización del dólar presenta una tendencia bajista: en la última semana se redujo -1.01% y en el último año -9.78%. En los últimos diez días, el dólar acumuló cuatro alzas y seis bajas, sin días estables; predominó la debilidad y cerró a la baja. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 6.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.75%. La cotización del Dólar hoy ha registrado una tendencia positiva, con un dato de -1 positivo. Esto sugiere que la moneda ha ido aumentando su valor en comparación con los días anteriores, lo cual es un indicador favorable para quienes manejan esta divisa. En contraste, si el dato hubiese sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización del Dólar, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. De esta forma, el comportamiento actual indica una recuperación que podría influir en decisiones de inversión y consumo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".