Cómo es Casa Lucía, el nuevo hotel de lujo de Buenos Aires

Tras casi tres años de negociaciones, el grupo español Único Hotels, -con alojamientos en Madrid (Hotel Único y The Principal), Costa Brava (Mas de Torrent) y Mallorca (Finca Serena y The Lodge)- desembarcó en Buenos Aires con Casa Lucía. El nuevo hotel de lujo se erige en el emblemático edificio Mihanovich, que años atrás supo albergar el hotel Sofitel Arroyo . Con una visión clara de apostar por la vitalidad y elegancia de la ciudad, la cadena busca ofrecer no solo su servicio sino una experiencia diferencial y auténtica a sus huéspedes.

Fueron casi tres años de conversaciones con la familia Bencich -dueños del edificio desde 1929- iniciadas por los socios locales -el desarrollador inmobiliario Diego Mazer y el operador hotelero Marcelo Wolodarsky-, y que luego se sumaría Único Hotels, quien consiguió la concesión del edificio por 20 años.

"Desde Único Hotels, siempre hemos sido admiradores de la vitalidad, la elegancia y la creatividad de Buenos Aires. La ciudad tiene un enorme potencial como destino de ocio de lujo, y cuando surgió la oportunidad de establecernos en una de las mejores calles y en uno de los edificios más icónicos, no lo dudamos". El que habla es Pau Guardans, economista y empresario barcelonés que fundó la colección de hoteles lifestyle en el 2004.

Pau Guardans, fundador y dueño de la cadena española Único Hotels.

- ¿Cómo buscaron "despegarse" de la impronta del Sofitel Arroyo y distinguirse de esa propuesta?

- Buscamos configurar una propuesta de lujo sofisticado y auténtico, al estilo de Único Hotels, con un fuerte sabor local. Entendemos el lujo como el placer de las cosas bien hechas, la atención personalizada, el compromiso con el buen gusto y con el alrededor. En Casa Lucia, esto se tradujo en un proyecto de renovación total de espacios, un nuevo interiorismo firmado por nombres muy locales, y una propuesta de gastronomía y tragos muy pegada a la tierra. Queremos posicionar el Hotel Casa Lucia como una de las referencias de lujo en Buenos Aires, aportando todo nuestro bagaje y el de un experto equipo local. Somos optimistas acerca del desarrollo turístico del destino y del país y queremos estar ahí y contribuir a ello.

- ¿Cuál cree que es el mayor valor agregado que tiene Casa Lucía?

- Sin duda, su conexión con la ciudad, tanto pensando en huéspedes como en locales. La idea siempre fue ofrecer algo diferente, con un sabor local que no te puede dar una gran cadena. El viajero que visita este país tiene una idea muy clara de lo que se va a encontrar. Sabe qué comida puede esperar, qué paisajes va a ver, qué lugares va a visitar. Con Casa Lucia la idea es reflejar todo eso. En Buenos Aires hay grandes hoteles de lujo, sí, pero ninguno con un carácter tan autóctono y auténtico. El hotel ofrece una gama de comodidades de lujo, que incluyen habitaciones perfectamente equipadas, una gastronomía de primer nivel con "Cantina" -un restaurante de cocina argentina- y "Le Club Bacán"-el bar liderado por el premiado bartender Martín Suaya, con una oferta casual de picoteo y una bodega de 400 referencias que también es un homenaje a la Argentina. En breve abriremos un spa de nivel y ya contamos con una amplia agenda de actividades culturales que permiten a los huéspedes sumergirse en la vibrante escena de Buenos Aires.

- ¿Qué proyección de ocupación tiene para este año?

- Este es un año de darnos a conocer, para acabar de pulir todos los detalles tanto de la reforma como de la propuesta de hospitalidad. Poco a poco, iremos añadiendo inventario, por lo que tenemos claro que en el último cuatrimestre del año el hotel funcionará a pleno ritmo. Nuestro objetivo, hoy por hoy, es mas cualitativo que cuantitativo, tenemos que hacer las cosas bien. Esta es una apuesta a largo plazo y la base debe ser sólida.

- ¿A qué nicho de público apunta?

Todos los hoteles de lujo combinan unos requisitos imprescindibles (buenas habitaciones, buena decoración, buen restaurante, un spa...), pero eso es solo una "condición necesaria". Lo que hace a unos hoteles especiales y los distingue es el alma, la atmósfera que crean con sus clientes, la experiencia que ofrecen. En Único Hotels tenemos una dilatada experiencia en ofrecer experiencias memorables en nuestros destinos. Nuestro compromiso con lo local no es una capa más, es parte del ADN. Queremos un hotel abierto a la ciudad, que los porteños hagan suyo, que presuma de esa potente agenda de actividades culturales en la que se mezclen visitantes y locales. El hotel debe servir para apoyar el desarrollo local y el conocimiento de todo lo que Buenos Aires puede ofrecer.

- ¿Están evaluando nuevas aperturas en el país?

Soy un enamorado de la Argentina, pero, por ahora, estamos centrados en hacer de Casa Lucia un hotel pionero y referente en el sector del lujo en la capital, mostrando al mundo todo su encanto.