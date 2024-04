La nueva inversión fetiche de Warren Buffett en la que gastó u$s 500 M: qué hace la empresa

Warren Buffett sin dudas es una de las voces más escuchadas en materia de inversión a nivel mundial. No por nada lo llaman "el oráculo de Omaha" . Las decisiones de negocios del magnate, cuya fortuna supera los u$s 132.000 millones, siempre son analizadas como potenciales oportunidades a futuro. Y ahora el dueño de Berkshire Hathaway apuesta por un nuevo título en el que ya invirtió varios millones de dólares .

Según un reciente documento de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el holding de Buffett adquirió 1,9 millones de acciones de Liberty Sirius XM por u$s 50 millones. No es la primera compra que el multimillonario hace de este título.

Desde principios de año el empresario gastó más de u$s 460 millones en estas acciones y actualmente tiene alrededor de un 21% de la compañía, según QZ.

Berkshire Hathaway, de Buffett, posee alrededor de un 21% de Liberty Sirius XM.

En realidad se trata de una tracking stock (acciones sectoriales), un tipo de acción que sigue la performance de un negocio o activo en particular que integra una empresa . Liberty Sirius XM es la tracking stock de Sirius XM, la firma de radio satelital de la cual el grupo Liberty Media posee un 83 por ciento.

¿Cuál es el negocio de Sirius XM?

Sirius XM nació en 2008 a partir de la fusión entre Sirius Satellite Radio y XM Satellite Radio. Sin embargo, unos meses más tarde la nueva empresa estuvo al borde de la bancarrota y consiguió recuperarse a partir de un préstamo de u$s 530 millones de Liberty Media. A cambio, el grupo dueño de la Formula Uno se quedó con un porcentaje accionario.

Su principal negocio es la radio por satélite, en particular su servicio libre de anuncios Sirius XM, en tanto también tiene un vertical personalizado bajo el nombre Pandora. En total cuenta con 34 millones de suscriptores, aunque en 2023 perdió 445.000. Warren Buffett es un gran fanático de su servicio , especialmente de la estación Siriusly Sinatra, que reproduce canciones clásicas.

El año pasado Sirius XM facturó u$s 8950 millones, una leve caída del 0,6% con respecto al año anterior, y registró una ganancia neta de u$s 1260 millones. En 2022 la firma compró Team Coco, la productora del famoso conductor de TV Conan O'Brien, sin embargo, a principios de 2023 Sirius XM despidió al 8% de su staff.

La radio satelital SiriusXM cuenta con 34 millones de suscriptores y factura u$s 8950 millones.

La radio de Sirius XM tiene un servicio de suscripción mensual de u$s 18,99 para tener acceso a su biblioteca de canciones y su catálogo de podcast, humor y noticias. No obstante, en noviembre de 2023 lanzaron una nueva app con un servicio de u$s 9,99 mensual orientado a las audiencias más jóvenes que no quieren escuchar todo en el auto.

La gran compra de acciones por parte del dueño de Berkshire Hathaway empezó después de un gran anuncio de la empresa de radio satelital. En diciembre pasado Liberty Media informó que fusionaría sus acciones con las de Sirius XM Holdings para crear una nueva compañía que cotice en bolsa.

El acuerdo combinará las tracking stocks Liberty Sirius XM con los títulos de los accionistas minoritarios de Sirius XM. Los primeros recibieran 8.4 acciones de Sirius XM por cada uno de Liberty Sirius XM que tengan en su poder. Se espera que esta operación se lleve a cabo en el tercer trimestre de este año.