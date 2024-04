Son el "Amazon" del retail PyME y proyectan facturar $ 1000 millones: ahora buscan inversión

Juan Pablo Degiovanni fundó su primer emprendimiento en 2002. Luego siguieron otros tres proyectos de base tecnológica. La mayoría los vendió, uno todavía está bajo ala, pero la quinta startup es la que ahora lo tiene hablando con entusiasmo.

Se trata de Discoverit, un marketplace que actúa como nexo entre marcas independientes y comercios que buscan comprar al por mayor productos con los que poder diferenciarse en su stock . Ya cuenta con 45.000 negocios registrados y busca una nueva ronda de inversión para llegar a México.

"Hicimos un estudio y nos dio como resultado que una dietética o una perfumería concentra el 60 o 70 por ciento de su mercadería en 5 o 10 distribuidores. El resto se reparte entre 60 y 70 marcas que les dan el 30 por ciento de su negocio", explica el emprendedor, que creó la compañía a principios de 2023 junto a su socio Juan Baldassarre.

Juan Pablo Degiovanni, cofundador de Discoverit junto a Juan Baldassarre.

Primero apuntaron a convencer a las marcas para tener un buen catálogo de productos que ofrecerles a los comerciantes. "Nosotros les hacemos publicidad y nos encargamos de comercializar en todo el país lo que producen, hacemos la logística y la gestión de pagos", indica. A cambio, Discoverit cobra un 15 por ciento de comisión por cada venta que se realiza .

Después fueron a la caza de los revendedores. "Apuntamos a minoristas que sean dueños y tengan tres sucursales como máximo. Personas que quizá no tienen tiempo de estar buscando marcas nuevas para sumar a sus locales y quieran diferenciarse con productos que otros no tienen", detalla.

A través de un partner tecnológico la firma analiza la mejor opción, por tiempo y precio, para hacer el envío y luego absorbe ese costo ofreciéndoselo al comercio de manera gratuita . "Nos hacemos cargo de ese costo porque confiamos en que, si sale bien, van a volver a pedir y apostamos a esa recompra".

Por ahora, el marketplace cuenta con tres categorías de productos: Hogar & Deco (alfombras, toallas, cortinas, macetas, cuadros, etc.), Belleza & Cuidado (desde jabones y cremas hasta bálsamos y desodorante) y Almacén Natural (agrupa todos productos empaquetados pensados para dietéticas, como snacks, alfajores, premezclas y yerbas, entre otros).

El ticket promedio es de entre $ 150.000 y $ 200.000 y el 80% de las ventas se concentra en el interior del país. Degiovanni señala que su modelo de negocio es B2B por lo que los clientes individuales no pueden hacer compras en la plataforma: "Siempre validamos que haya un negocio del otro lado. Que la operación sea para abastecer a tu local o e-commerce".

La plataforma de Discoverit cuenta con 45.000 comercios registrados y más de 300 marcas en catálogo.

Empezar desde cero y generar confianza entre los clientes no era sencillo, comenta. Por eso diagramaron una estrategia llamada Compra Garantizada . "Si el minorista no puede vender lo que compró, por la circunstancia que sea, puede devolvérnoslo y le damos el monto en créditos. Ese producto no vuelve a la marca, sino que es otro riesgo que asumimos. Por ahora menos del 6 por ciento de las compras fueron devueltas", menciona el CEO.

En sus inicios Discoverit recibió US$ 600.000 de un inversor ángel para armar su estructura local. Ahora quieren levantar alrededor de US$ 2,1 millones en su serie A para lanzarse en México . "Ya tenemos 30 marcas catalogadas subidas a un beta. La idea es abrir en junio", asegura.

Además, planea sumar una nueva categoría al marketplace antes de fin de año: Moda & Accesorios. "Es complejo por el tema de talles, pero es parte de nuestros pasos para este año. Venimos en carrera para llegar a los $ 1000 millones de facturación en 2024".

En cifras

Fundación : 2023

: 2023 Inversión : u$s 600.000

: u$s 600.000 Marcas : 300

: 300 Comercios registrados : 45.000

: 45.000 Facturación proyectada: $ 1000 millones

La versión original de esta nota se publicó en el número 364 de revista Apertura.