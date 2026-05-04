Hay algo que escucho todo el tiempo: que el algoritmo cambió, que ya no muestra, que antes era más fácil crecer y que ahora las redes están imposibles. Y aunque suena lógico, la realidad es bastante más incómoda. El algoritmo no te castiga. El algoritmo refleja qué tan claro es tu mensaje, qué tan relevante es lo que decís y, sobre todo, qué nivel de confianza generás en quien te está mirando. No tiene más visualizaciones el que más publica, sino el que logra que alguien se detenga, preste atención y sienta que vale la pena quedarse hasta el final. Y ahí es donde empieza el problema de muchos. La mayoría de las personas no comparte su mejor contenido. Comparte el contenido que se anima a mostrar. Y eso hace que entre lo que realmente sabe y lo que termina comunicando haya una distancia enorme. Esa distancia no es falta de ideas. Es inseguridad. Inseguridad a no ser suficiente, a no tener autoridad, a decir algo que no guste o a exponerse demasiado. Entonces, en lugar de comunicar con claridad, se empieza a jugar seguro. Se repiten frases que ya se dijeron mil veces. Se siguen tendencias sin criterio. Se crean contenidos prolijos, pero vacíos. No incomodan, pero tampoco conectan. Y si no conectan, no crecen. El algoritmo no crea interés. Lo detecta. Si alguien se queda, lo muestra más. Si alguien pasa de largo, lo deja de mostrar. Por eso, cuando un contenido no funciona, no es un problema técnico: es un problema de conexión con la audiencia. Hoy la gente está saturada. Decide en segundos si algo le sirve o no. Y en ese contexto, lo único que realmente marca la diferencia es la confianza. La confianza no se construye con estética ni con cantidad de publicaciones. Se construye con claridad, coherencia y seguridad. Porque cuando ni vos confiás en lo que decís, eso se nota. Se nota en lo que evitás decir, en cómo suavizás tus ideas y en cómo terminás comunicando desde un lugar tibio. Y la audiencia lo percibe al instante. Hoy la gente no compra solo productos o servicios. Compra seguridad. Compra a alguien que le transmite que sabe lo que hace y que puede sostener lo que promete en el tiempo. Por eso hay cuentas con pocos seguidores que venden todos los días y cuentas enormes que no convierten. La diferencia no está en el alcance, está en la credibilidad. Si sentís que no estás creciendo, quizás el problema no es que no sabés qué decir. Es que estás filtrando demasiado lo que pensás. Filtrás para gustar, para no incomodar, para encajar. Y desde ese lugar, perdés impacto. Porque lo que conecta no es lo perfecto, es lo real. Y lo real muchas veces no gusta, incomoda y te enfrenta a algo clave: hay una versión tuya mucho más potente esperando salir de la zona de confort. No necesitás publicar más. Necesitás cambiar la forma en la que comunicás. Decí lo que realmente pensás, aunque sea una unpopular opinion. Ahí empieza la diferenciación. Hablá desde tu experiencia. La teoría informa, pero la experiencia construye autoridad. Sé claro. Si alguien no entiende en segundos qué estás diciendo, ya lo perdiste. Dejá de buscar aprobación. El contenido que crece no es el que le gusta a todos, es el que genera algo en alguien. Y sostené lo que decís en el tiempo. La confianza se construye con coherencia. Dejar de culpar al algoritmo es incómodo, pero es lo que te devuelve el control. Porque si el problema es el algoritmo, no podés hacer nada. Pero si el problema es el mensaje, lo podés cambiar. Y cuando cambiás el mensaje, cambia la respuesta de tus seguidores y de tus clientes. Cambia cómo te perciben, cómo conectás y, como consecuencia, cómo vendés. El algoritmo no decide quién crece. Amplifica a quien ya está diciendo algo que vale la pena escuchar. La pregunta no es si te están viendo. Es mucho más simple que eso: cuando te ven, ¿confían? Porque a partir de ahí es donde empieza todo el trabajo: construir una presencia que sostenga lo que decís, que tenga coherencia y que genere seguridad. Pero si cuando alguien entra a tu cuenta se encuentra con flyers como los que se entregan en vía pública, imágenes de producto sin calidad o contenido sin intención… no es un problema de algoritmo. Es un problema de percepción. Y eso, definitivamente, depende de vos.