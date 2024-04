Duki fue la estrella del "emprendepalooza" 2024 y aconsejó a más de 12.000 estudiantes

Más de 12.000 personas ovacionaron en el Movistar Arena al trapero Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki. Pero no se trataba de un recital, sino de la charla de cierre de la Experiencia Endeavor Sub20. El músico argentino le habló a un público protagonizado por estudiantes de colegio secundario y compartió sus reflexiones sobre el futuro, la motivación y la importancia de aprender para evolucionar .

"Hay gente que va a estudiar y piensa que eso no es lo que quiere hacer durante toda su vida y no lo es. No vas a estar toda tu vida sintiéndote igual. Va a haber momentos en que querés hacer cosas distintas y lo más lindo es que hay tiempo para aprender, equivocarse, caerse y levantarse", aseguró el joven de 27 años en la charla con el periodista Julio Leiva.

Duki empezó su carrera en las rondas de improvisación callejera en las plazas y se convirtió en el referente del trap en el país y uno de los artistas más escuchados en la región. "El rap acá no era algo redituable, entonces era entender qué era lo que me motivaba y cuál era el medio que movilizaba eso ", señaló. Ganar esas "batallas" le permitió grabar su primera canción, que pronto consiguió millones de reproducciones.

El evento organizado por Endeavor, la red de apoyo a emprendedores, duplicó su tamaño con respecto a la edición de 2023. El año pasado alrededor de 8000 alumnos aplaudieron a Marcos Galperin, fundador de MercadoLibre; el streamer Frankkaster, creador del equipo de e-sports 9z; y al productor musical Bizarrap.

Esta edición tuvo a varios referentes jóvenes del ecosistema emprendedor que compartieron sus experiencias e historias para inspirar a la audiencia. De los distintos paneles participaron Mateo Salvatto, líder de Asteroid Technologies; Julieta Porta, fundadora de SphereBio, una startup que entrena células para investigar la cura de enfermedades; Franco Rodríguez Viau, fundador de Satellites on Fire, una compañía que ayuda a la detección temprana de incendios forestales a través de satélites e inteligencia artificial; y Aylu Lezcano, una influencer que convierte micros de larga distancia en casas sobre ruedas con su firma Gigi Motorhomes.

Sin embargo, la presentación más esperada por los estudiantes era la de Duki. "Los procesos son largos y llevan tiempo. No miren la punta del Himalaya porque, si la miran, nunca van a llegar a escalarlo . Si van paso a paso y empiezan a ver los pequeños logros, esos pequeños cambios que te hacen sentir mejor, eso te motiva a llegar al final", indicó el rapero. Y agregó: " Uno tiene que aprender a alimentarse del éxito y tal vez el éxito real son esos pequeños pasos que nadie ve ".

Lombardo también hizo hincapié en la importancia del trabajo colectivo. "El individualismo hoy no existe. Cualquier desarrollo que necesites en la vida va a depender de más personas. De gente que te acompañe y te ayude. Nosotros (en la música) lo usamos como una forma de expandir", apuntó.

A su vez, insistió sobre las herramientas digitales a la hora de aprender: "Lo más increíble que tiene el humano es la capacidad de evolucionar. Hoy tenés la posibilidad de aprender a hacer lo que quieras con un tutorial de 30 minutos en la computadora".

En tanto, le dejó un mensaje a los jóvenes de la audiencia: "Seguramente van a llegar a los 18, se van a enfrentar al mundo y trabajar de algo que probablemente no les guste. Se van a pegar 500.000 palazos y lo más importante es que todos tenemos cosas para aprender. Aprovechemos el tiempo que es lo más lindo que tenemos y de aprender y evolucionar".