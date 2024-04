Reversionaron los helados artesanales e hicieron famosos los Icepops en la Argentina y Europa: Quienes son los emprendedores del año

Desde hace 14 años, la empresa de consultoría y auditoría económica, EY se encarga de potenciar el ecosistema emprendedor a través del reconocimiento de todos aquellos que buscan el éxito y la innovación en todo el mundo. A través del premio Entrepreneur of the year busca identificar a líderes empresariales excepcionales que han demostrado un espíritu emprendedor sobresaliente al construir y hacer crecer negocios exitosos en la Argentina y en más de 60 países.



Durante la gala del jueves por la noche en el Four Seassons Hotel, Daniel y Christian Otero, padre e hijo y creadores de Lucciano's se coronaron como ganadores de la categoría Master del Entrepreneur of the Year EY 2024.

Algunos de los ganadores de la gala Entrepreneur of the year 2024.

Su innovador modelo en la elaboración y venta de helados artesanales, que le dio una vuelta de tuerca a este tradicional mercado, no solo los llevó a ganar el máximo galardón sino también a competir, próximamente en Mónaco, con más de 50 emprendedores de todo el mundo por la distinción World Entrepreneur Of the Year.

Oriundos de Mar del Plata, Lucciano´s cuenta ya con más de 60 locales en la Argentina y el exterior . Sin embargo, su camino a lo que hoy es la empresa no es tan lineal, ni siquiera ligada al mundo de la gastronomía.

Daniel Otero es contador público y a lo largo de su vida fundó diferentes empresas. A comienzos de los ochenta, creó una compañía de exportación y distribución de equipos de impresión. También fundó Next S.A., que se convirtió en uno de los distribuidores exclusivos de Xerox para Buenos Aires y el interior del país. A partir de ese año, abrió estaciones de servicio en San Pablo y en Miami. En 2002, fundó una cadena de ropa deportiva, que abrió catorce tiendas en las ciudades más importantes del país.

Por su parte, Christian cuenta con veinticinco años de actividad comercial en diferentes proyectos empresariales. Se dedicó al negocio del fútbol, siendo en 1999 el agente FIFA más joven del país. Participó en varias transacciones en diferentes partes del mundo. La mayoría de ellas ampliamente recordadas. Marcos Rojo en el Manchester United, Manuel Lanzini y Mauro Zárate en Westham United, y Gustavo Alfaro en Al Ahli de Arabia Saudita, entre otros. En el 2002, se sumó al negocio de la ropa deportiva.

La vida les daría un vuelco en 2011, cuando juntos crearon Lucciano's. Hoy, ya cuentan con presencia en Estados Unidos, Uruguay, España e Italia. En este último país comenzó a funcionar la primera planta de elaboración propia en Como, Italia, para abastecer el mercado europeo; y este año se sumarán aperturas en Paraguay, México, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Canadá, Portugal, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes.

Roberto Nobile de Telecom recibió el premio como Ejecutivo Emprendedor.

Fernando Paci, Country Managing Partner de EY Argentina, destacó durante la premiación que "el mundo y particularmente la Argentina está viviendo una época de grandes cambios y transformaciones que generan un entorno muy cambiante. Sin embargo, hoy más que nunca, los que siempre sueñan y nunca se dan por vencidos son los que están reinventando nuestra forma de vida y lo hacen a través de la innovación y disrupción en la ciencia, la tecnología, la medicina, las comunicaciones y la cultura. El gran ejemplo de estos comportamientos, son los emprendedores".



Tarek Zaki de Onco Precision se consagró como Emprendedor Emergente



En la gala también estuvieron presentes el ministro del Interior, Guillermo Francos, el economista Carlos Melconian, el diputado Facundo Manés, el analista político Jorge Asis, y los empresarios Gustavo Grobocopatel, Taio Novillo Astrada y Hugo Eurnekian , entre otros.

En la categoría ejecutivo emprendedor, el ganador de este año fue Roberto Nobile de Telecom Argentina.

El director de EY Fernado Paci junto al ministro del interior Guillermo Francos y Daniel Novegil de Ternium.

Asimismo, el premio a la trayectoria fue para Eduardo Eurnekian por su contribución al desarrollo empresario y de la comunidad a lo largo de su exitosa carrera en el grupo que lidera.

Como emprendedor emergente, Tarek Zaki de Onco Precision, una compañía que brinda soporte tecnológico para la industria de la salud fue el elegido.

María Eugenia Tibessio de Dupont Argentina, fue reconocida como Mujer Destacada, por su contribución a la creación de valor y a las políticas de inclusión.

Carolina Barros de Corporación América junto al economista Carlos Melconian y su mujer.

Por último, la categoría social tuvo en esta oportunidad tres ganadores, Cristian Paz Saguier de Nutriendonos, Guillermo Catuogno de Laboratorio de Tecnología Aplicada y Ornella Basilotta de Fracking Design.

El programa EY Entrepreneur of the Year se lleva a cabo en más de 60 países y regiones, reconociendo a emprendedores en diferentes categorías, desde startups hasta líderes empresariales consolidados. Los criterios de selección suelen incluir factores como la visión empresarial, la innovación, el impacto social, el crecimiento sostenible y la capacidad de liderazgo.

Los ganadores de cada país o región tienen la oportunidad de competir a nivel mundial por el título de World Entrepreneur Of the Year en un evento que reúne a algunos de los emprendedores más destacados del mundo.