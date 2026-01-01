La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha intensificado sus operativos de inspección domiciliaria para detectar irregularidades graves en el suministro de energía y en algunos casos, las visitas pueden realizarse sin aviso previo.

A diferencia de los cortes convencionales por falta de pago -que suelen notificarse con anticipación-, estas inspecciones se enfocan en situaciones que el organismo considera de alta gravedad, conforme con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Urgente | La CFE recorrerá casa por casa sin previo aviso para cortar la luz a quienes no cumplan esta condición (foto: archivo).

No obstante, no todos los usuarios están sujetos a un corte inmediato: el procedimiento varía según el tipo de irregularidad, la normativa local y el contrato del servicio.

Infracciones que pueden resultar en una suspensión inmediata

La manipulación fraudulenta del medidor, conocida popularmente como “diablito”, es la principal causa que motiva las visitas sorpresa de la CFE.

Alterar el sistema de medición para registrar un consumo menor que el real se considera robo de energía, un delito federal que el organismo persigue activamente mediante brigadas de verificación en distintos estados del país.

Otra falta grave es la conexión directa a la red eléctrica sin autorización oficial, coloquialmente llamada “colgarse”. Esta práctica también constituye un delito y puede derivar en un corte inmediato del servicio, además de sanciones económicas y procesos legales.

Asimismo, las acometidas irregulares -modificaciones no autorizadas en las instalaciones que alteren el registro del consumo- figuran entre las causas que justifican la interrupción sin previo aviso, siempre que el personal técnico determine la existencia de una irregularidad comprobable.

Motivos por los que la CFE puede cortar la luz

Aunque con menor incidencia, la CFE también puede suspender el servicio cuando se detectan problemas de seguridad eléctrica que representen un riesgo inminente para los habitantes o para la red general. En esos casos, el corte puede ejecutarse de inmediato hasta que se corrijan las fallas.

Las discrepancias en la facturación que no se resuelvan mediante acuerdos o convenios de pago también pueden derivar en una suspensión, aunque este tipo de casos suelen requerir notificación previa o la negativa del usuario a regularizar la situación.

¿Cómo evitar corte de luz?

La CFE aconseja reportar cualquier anomalía de forma voluntaria antes de que sea detectada durante una revisión, dado que la cooperación frecuentemente resulta en soluciones administrativas más favorables.

Se sugiere mantener las instalaciones en óptimas condiciones y verificar que el medidor funcione correctamente sin mostrar alteraciones o sellos rotos.

Aunque no existe una campaña oficial específica para noviembre, la comisión mantiene operativos activos en todo el país para combatir el robo de energía y fortalecer la seguridad del sistema eléctrico nacional.