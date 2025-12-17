Foxconn es el mayor fabricante del mundo de productos electrónicos por contrato y en México opera unas 15 plantas en nueve ciudades, dando empleo a más de 35 mil personas.

Si bien el gobierno chino exigió con fuerza que México “corrija sus erróneas prácticas unilaterales y proeccionistas” en referencia a la entrada en vigor de aranceles de hasta 50% en productos que provienen de Asia, el mayor fabricante de electrónica del mundo no ve un impacto tan grande.

En declaraciones a periodistas en Taiwán, Kathy Yang, la CEO de Hon Hai (empresa dueña de Foxconn), dijo que no espera un mayor impacto a sus operaciones por los aranceles que anunció el gobierno de Claudia Sheinbaum.

De hecho, la directiva dijo que los aranceles están principalmente dirigidos a productos que no forman parte de las industrias de tecnología y comunicaciones, que es el core de Foxconn.

En México, Hon Hai/Foxconn ensambla computadoras, servidores, infraestructura para telecomunicaciones, televisores LCD y colabora con mega empresas de IA como Nvidia y otras.

En un plan sereno, Yang dijo que la empresa ya implementó múltiples mecanismos de diferimiento de aranceles en México para mitigar posibles impactos, ya que había previsto la situación con anticipación.

“Cada país tiene sus propias políticas y consideraciones, y como empresa grande que enfrenta cambios políticos y sociales a diario, tenemos cierto grado de resiliencia y capacidad de respuesta, así que no estamos excesivamente preocupados”, dijo Yang.

Una raya más al tigre endeudado de CFE

El CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobó una facilidad de crédito por u$s 300 millones a favor de la Comisión Federal de Electricidad.

El crédito, dijo el CAF en un comunicado, se destinará a financiar, parcialmente, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.

En particular, el crédito se canalizará a proyectos de infraestructura y distribución y está categorizado en el rubro de Pidiregas.

Cabe recordar que aunque el crédito del CAF se inscriba en el rubro de Pidiregas, la deuda de CFE ya llega a niveles de más de MXN $500,000 millones; esto es, un nivel equivalente a 1.3% del PIB.

¿México ‘infla’ inversiones verdes?

Un reciente reporte de Mongabay, una organización de medios independiente, refiere que México podría estar exagerando su inversión en proyectos para mitigar el impacto del cambio climático.

El reporte indica que fondos que la administración de Sheinbaum etiquetó para abatir el cambio climático y fomentar la transición a energías renovables, en realidad se está canalizando a proyectos de infraestructura, petróleo y gas, así como otros proyectos no relacionados al medio ambiente.

Mongabay analizó el presupuesto federal 2026 y descubrió, entre otras cosas, inconsistencias en torno a los recursos destinados a la exploración petrolera que superan por nucho a los proyectos “verdes”.

De acuerdo con Mongabay: “Los críticos señalan que muchas de las iniciativas incluidas en el gasto para cambio climático y transición energética no tienen nada que ver con el medio ambiente o solo están tenuemente relacionadas”.

En México no se confía, pero fuera sí

Ahora que en la más reciente encuesta de Banco de México los analistas del sector privado consideran que no es el mejor momento para realizar inversiones en el país, surgen voces que dicen que desde fuera sí hay confianza en México.

El porcentaje de analistas que considera que actualmente es un buen momento para invertir en México bajó a 0% en diciembre. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) December 15, 2025

Por lo menos eso es lo que afirma Global Chamber, una red que “conecta a compañías, directivos e inversionistas” en 195 países.

Es Gabriel Uribe, Director Ejecutivo del Capítulo Ciudad de México de The Global Chamber, quien dice que México se mantiene en el radar de los inversionistas internacionales, lo cual se sustenta en el registro histórico de inversión extranjera directa de más de u$s 31.1 mil millones en 2024.

De acuerdo con Global Chamber, “Empresarios de Estados Unidos, Europa, Asia y África observan al país como una plataforma estratégica para expandir operaciones y fortalecer su presencia en el continente americano; sin embargo, mientras el mundo deposita confianza en México, dentro del país persisten dudas que frenan alianzas, entorpecen negociaciones y dejan oportunidades sobre la mesa”.