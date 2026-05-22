La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno de México pusieron en marcha una estrategia conjunta para ayudar a las familias a disminuir su consumo de energía eléctrica, en medio de las altas temperaturas que afectan a gran parte del país.

El objetivo es sustituir aires acondicionados antiguos por equipos más modernos e instalar paneles solares en las viviendas.

Por qué la CFE cambiará los aires acondicionados de todos estos usuarios

La iniciativa se enmarca dentro del programa “Justicia Energética”, impulsado por Claudia Sheinbaum, cuyo propósito es reducir el impacto económico que genera el uso intensivo de sistemas de refrigeración en zonas con altas temperaturas.

En este contexto, las autoridades detectaron que uno de los principales problemas es el uso extendido de equipos antiguos o en mal estado, que consumen mucha más electricidad de la necesaria.

Un aire acondicionado obsoleto o sin mantenimiento puede llegar a trabajar el doble para enfriar un espacio, lo que se traduce en aumentos significativos en el costo del recibo de luz.

Adiós aires acondicionados viejos: la CFE y el Gobierno de México impulsan un plan para sustituir equipos obsoletos e instalar paneles solares en hogares con alto consumo eléctrico en zonas de calor extremo. Fuente: Shutterstock

Cómo funcionara el reemplazo de aires acondicionados de la CFE

La iniciativa tendrá dos acciones principales. La primera será el reemplazo de aires acondicionados antiguos por modelos más modernos con certificación de ahorro. La segunda consistirá en la instalación de paneles solares para disminuir la dependencia de la red tradicional.

La convocatoria aún no fue publicada, pero las autoridades señalaron que estará dirigida principalmente a hogares ubicados en zonas con temperaturas extremas y altos niveles de consumo eléctrico.

En este sentido, los estados del norte del país serían los primeros en beneficiarse, debido a las elevadas temperaturas que registran cada verano.