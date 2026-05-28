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Durante este miércoles, 27 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 27 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 7363 (Casamiento).

 1°7363 11°7564 
 9565  12°3184
 3°2452  13°5375 
 0702  14°7703 
 1051  15°7418 
 6°1300  16°3200
 3946  17°2745 
 2089  18°6995 
 1782  19°5895 
 10°5964 20°7730 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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