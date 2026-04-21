El Gobierno provincial de Neuquén ejecuta un significativo plan de infraestructura que contempla la pavimentación de un total de 264 kilómetros de ruta durante el año. En este contexto, se inició el asfaltado de un trayecto significativo que asegurará conectividad y seguridad vial en el norte de la provincia. La conectividad terrestre es crucial en todo el país para mejorar la calidad de vida de los locales y visitantes. En la Patagonia, esta conectividad es esencial para el turismo, ya que muchas personas se trasladan en vehículo o en colectivo para disfrutar de los hermosos paisajes. Por este motivo, la Dirección Provincial de Vialidad neuquina lleva a cabo obras significativas de pavimentación. Una de estas es la primera etapa de la Ruta Provincial 21, que en nueve kilómetros une Loncopué y El Huecú, la cual comenzó tras la finalización de los trabajos en la Ruta Provincial 39. Se trata de 4 kilómetros de repavimentación y 5 kilómetros de asfalto nuevo. Este tramo es esencial para la circulación en la región, mejorando la transitabilidad. El proyecto abarca un total de 50 kilómetros asfaltados y hasta la fecha se ha avanzado un 30% en la obra. No solo se contempla la pavimentación, sino también obras de drenaje con instalación de alcantarillas de acero corrugado y sus cabeceras de hormigón, garantizando la durabilidad ante las condiciones climáticas del sur. Como en muchos de los proyectos provinciales, se cuenta con la colaboración de equipos y personal del organismo vial. El Gobierno invirtió un total de 6.000 millones de pesos para su finalización. En el contexto de los 264 kilómetros de pavimentación que el gobierno provincial ejecuta este año, sumados a los 400 ya realizados, se alcanza un total de 664 kilómetros de obras en rutas. Esta significativa reestructuración representa un hito histórico para la provincia, promoviendo el turismo y mejorando las comunicaciones terrestres internas. El gobernador provincial, Rolando Figueroa, compartió imágenes del trabajo en su cuenta de X y se refirió al avance de la Ruta Provincial 21 este 4 de febrero. “Mejoramos la transitabilidad y reforzamos la seguridad vial para quienes la recorren todos los días”, introdujo y luego añadió: “Invertir en rutas es integrar comunidades, fortalecer la producción y redistribuir oportunidades en cada región de la provincia”.