El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que terminarán de construir una de las autopistas más importantes del conurbano. Se realizarán las obras necesarias para finalizar la ruta que une el norte y el sur bonaerense, conectando 12 municipios.

Terminan de construir la Autopista Presidente Perón

El gobernador Axel Kicillof creó el Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, organismo que tendrá como principal objetivo terminar los trabajos de la ruta que quedaron en pausa en 2023.

La vía conectará la Ruta 7 con la Ruta 2, pero faltan pavimentar 30 kilómetros. Si bien la obra sigue bajo jurisdicción nacional, la provincia solicita su traspaso para finalizarla. El consorcio trabajará en un radio de tres kilómetros por lado para impulsar el desarrollo urbano.

El corredor es de suma importancia por atravesar importantes municipios:

San Isidro

General San Martín

Tres de Febrero

Hurlingham

Ituzaingó

Merlo

La Matanza

Ezeiza

San Vicente

Presidente Perón

Florencio Varela

Berazategui

Cómo será la Autopista Presidente Perón

Las obras terminarán los tramos faltantes de los 83 kilómetros de ruta, desde el Acceso Oeste en Ituzaingó hasta la Autovía RP2 en La Plata. Contará con los siguientes detalles:

Dos carriles por sentido

Colectoras

Distribuidores

Pasos a nivel

Iluminación LED

Señalización inteligente

Avances por tramos en la autopista

Las obras en la autopista se realizarán en distintos tramos:

Primer tramo

El primer tramo conecta el Camino del Buen Ayre con el Acceso Oeste a la altura del arroyo Morales. No se completó en su totalidad y el avance se ubica en 84% sobre un total de 25,6 kilómetros. La ruta pasa por los distritos de Ituzaingó, Merlo y La Matanza. Este tramo se habilitó parcialmente en 9 kilómetros, desde la Ruta Provincial 40 hasta el acceso al barrio 20 de Junio en La Matanza.

Segundo tramo

Va desde el barrio 20 de Junio, en La Matanza, hasta la Ruta Provincial 58. De su extensión total de 28,4 kilómetros, el avance es del 95%. Se cruzan distritos como La Matanza, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón.

Tercer tramo

Desde la Ruta Provincial 58 hasta la Ruta Provincial 53, con una extensión de 18,6 kilómetros y un avance físico del 85%. Se cruzan San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela.

Cuarto tramo

Esta parte del tramo conecta la Ruta Provincial 53 con la Autovía 2 en una extensión de 10 kilómetros. Actualmente está judicializado desde septiembre de 2012 y queda pendiente reiniciar el proceso. Solo contempla un avance del 2% y atraviesa los municipios de Florencio Varela y Berazategui.