El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con múltiples obras públicas destinadas a mejorar el tránsito y reducir los tiempos de viaje. Entre ellas se destaca la ampliación del Puente Labruna, un proyecto clave para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera Norte.

Sin embargo, esta intervención afecta de manera directa a la avenida Lugones, una de las vías más transitadas de la Capital Federal, donde se redujo la cantidad de carriles en un tramo específico, generando complicaciones para quienes circulan por la zona.

¿En qué tramo reducen la Lugones?

La reducción de carriles se realiza en el tramo cercano al Puente Labruna, entre las avenidas Lugones y Cantilo, en dirección a Ciudad Universitaria y la Costanera Norte, justo al lado del estadio Monumental.

Las autoridades porteñas recomiendan e vitar la zona en horarios pico y optar por vías alternativas para minimizar demoras.

¿Cómo avanza la obra del Puente Labruna?

El proyecto consiste en ampliar el puente para mejorar la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y Ciudad Universitaria. Según el Gobierno porteño, beneficiará a más de 350 mil personas que circulan diariamente por el área.

Con la obra terminada, el viaducto contará con dos carriles en sentido noroeste (hacia Ciudad Universitaria y Av. Cantilo) y dos en sentido sureste (hacia el Parque de la Innovación y Av. Lugones). Además, se sumará una pasarela peatonal más ancha y segura, con bicisenda incluida, y un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria del tren Belgrano Norte.

Los beneficios de la obra

“La ampliación del puente es una obra clave porque no solo mejora la movilidad y reduce los tiempos de quienes lo cruzan a diario, sino también porque nos permite integrar la Ciudad con la Costanera”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien supervisó los trabajos junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

La intervención también busca potenciar la conexión con puntos estratégicos como el estadio Monumental, el CeNARD, la Ciudad Universitaria, el Parque de la Memoria y la Reserva Ecológica Norte.

¿Cuándo se terminará la obra?

El Gobierno porteño estima que la ampliación del Puente Labruna estará finalizada durante el primer semestre de 2026. En paralelo, se construirá el Anillo La Pampa, un túnel vehicular y un puente peatonal que atravesará la autopista Illia, pensado para mejorar la conexión con el Río de la Plata y el Aeroparque.