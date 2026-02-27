El inicio del año 2026 presenta noticias sumamente positivas para la población de la tercera edad en México. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha confirmado importantes reducciones que permitirán a los beneficiarios aliviar considerablemente sus compromisos económicos anuales. Estas facilidades incluyen dos de los pagos más significativos para las familias: el impuesto predial y los servicios de agua potable. La clave para acceder a estos beneficios se encuentra en un documento específico que todos los adultos mayores pueden gestionar de forma gratuita. Cumpliendo con este requisito, los ahorrantes podrán destinar esos recursos a otras necesidades prioritarias, mejorando así su calidad de vida durante la jubilación. El programa tiene cobertura en gran parte del territorio nacional, con descuentos que van del 10% al 50% según la localidad, de acuerdo con el Directorio de Beneficios actualizado. Entre las entidades con mayor presencia destaca Puebla, con apoyos en Zacatlán, Huauchinango, Libres, Zaragoza, Oriental y Tecali de Herrera, así como Hidalgo, en municipios como Pachuca de Soto, Acaxochitlán, Atitalaquia, Nopala de Villagrán y Tolcayuca. También participan Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, con beneficios disponibles en municipios específicos de cada estado. Para acceder a las reducciones fiscales, los adultos mayores solo necesitan presentar su credencial vigente del INAPAM, documento gratuito disponible para personas a partir de los 60 años. La credencial funciona como comprobante oficial para obtener los descuentos y debe mostrarse en las tesorerías municipales al momento del pago. Es importante que esté actualizada, ya que las vencidas no son válidas. El trámite de obtención o renovación se realiza en módulos del INAPAM en todo el país y suele completarse en pocos días hábiles. Para llevar a cabo el ahorro de manera efectiva, los beneficiarios deben presentarse de forma personal en las oficinas recaudadoras de su municipio, portando su credencial vigente y el recibo de pago correspondiente. Se sugiere realizar este trámite en los primeros meses del año con el fin de evitar recargos por pagos tardíos. En la mayoría de los municipios mencionados, el descuento puede alcanzar hasta el 50% del monto total, aunque algunas demarcaciones ofrecen porcentajes menores que oscilan entre el 10% y el 20%. Cada ayuntamiento establece sus propias condiciones, por lo que es recomendable consultar directamente en la tesorería municipal para conocer el beneficio exacto aplicable.