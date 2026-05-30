En el contexto de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión fundamental que recalca la importancia de este tema. Este fallo establece que el incumplimiento sin justificación de la obligación de proporcionar alimentos puede resultar en severas sanciones penales.

La sentencia se deriva del análisis del Amparo Directo en Revisión 3097/2025 , en el cual se estudió el caso de un individuo que fue condenado por omitir el pago de la pensión a sus hijas. La Corte corroboró la constitucionalidad del Código Penal del Estado de Tamaulipas, el cual penaliza este tipo de abandono.

Adiós aguinaldo total | La Suprema Corte resolvió y ahora los pensionados percibirán sólo el 50% del pago extra en estos casos (foto: archivo).

Alcances y efectos del fallo de la SCJN sobre el Amparo Directo en Revisión 3097/2025

El Pleno del Tribunal confirmó la sentencia condenatoria, sosteniendo que la norma estatal es constitucional, ya que describe con claridad los elementos que integran el delito de abandono de obligaciones alimentarias y garantiza la seguridad jurídica de ambas partes.

La SCJN determinó que cualquier persona con el deber legal de brindar alimentos no puede cesar de hacerlo sin un motivo plenamente justificado. La omisión deliberada constituye un abandono que perjudica directamente el desarrollo integral de los menores de edad.

La Suprema Corte estableció que no procede suspender la pensión alimenticia de menores de edad

La Suprema Corte aclaró que el término debe analizarse según las circunstancias particulares de cada caso. Factores como la capacidad económica del obligado, motivos de fuerza mayor o cualquier situación real que impida el cumplimiento, deben ser valorados por el juez.

La Corte Suprema ya resolvió | Modifican las pensiones y aprueban un nuevo límite que disminuye de 60 a 30 días el aguinaldo (foto: archivo).

El Tribunal subrayó enfáticamente que el derecho a recibir alimentos es una obligación derivada de la protección reforzada que el Estado debe garantizar a la niñez. Esta protección incluye la seguridad material necesaria para su desarrollo.

Un punto central de la resolución fue el análisis de la frase “sin motivo justificado” contenida en el tipo penal. La Corte señaló que este término no implica ambigüedad ni afecta el principio de legalidad, contrariamente a lo argumentado.

El incumplimiento injustificado puede ser perseguido penalmente, además de generar consecuencias civiles como embargos o retención de ingresos, según lo dictaminó la Corte.

Esta interpretación flexible y contextual permite a los jueces valorar individualmente cada situación, evitando rigideces que puedan afectar tanto a los acreedores de alimentos como a quienes tienen el deber de proporcionarlos. No es necesario que la ley enumere exhaustivamente todos los supuestos de justificación.

La resolución tiene repercusiones relevantes para legislaciones similares en el país. Reafirma que la defensa del interés superior de la niñez permite imponer sanciones más estrictas a los deudores alimentarios renuentes en todo México.