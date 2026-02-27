Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que afecta a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta resolución autoriza una reforma que reduce a la mitad el aguinaldo para un sector específico de jubilados, la cual entrará en vigor en 2026. El lunes pasado, la Corte Suprema comunicó esta decisión, explicando que el propósito de la reforma es abordar los problemas de sostenibilidad financiera del instituto correspondiente. Es fundamental que conozcas los detalles del fallo del SCJN y así evitar inconvenientes financieros. Es importante que estés al tanto de las nuevas disposiciones establecidas por las autoridades. La SCJN ha ratificado la modificación al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Esta reforma establece que el aguinaldo para los pensionados se verá reducido de 60 a 30 días, con una implementación programada para el año 2026. Es importante señalar que la reducción del aguinaldo no tiene un carácter nacional. Esta resolución se aplica exclusivamente a los pensionados afiliados al ISSSTEZAC, un organismo estatal de la entidad de Zacatecas. Los beneficiarios del ISSSTE federal y del IMSS no están incluidos en esta medida y seguirán recibiendo su aguinaldo de acuerdo con las normativas vigentes. Asimismo, en Zacatecas, aquellos que ya se encuentren pensionados antes de la implementación de la reforma no experimentarán cambios en esta prestación. El tribunal concluyó que la reducción del aguinaldo no vulnera el derecho humano a la seguridad social. Consideró que la decisión es razonable y no arbitraria, ya que responde a una situación financiera específica del instituto estatal. Además, la SCJN aclaró que la reforma no tiene efectos retroactivos. Esto implica que quienes ya cuenten con una pensión reconocida antes de que la modificación entre en vigor conservarán el monto que reciben actualmente. El ajuste solo aplicará a quienes se pensionen después de que la reforma esté vigente. El nuevo monto del aguinaldo se implementará en 2026. A partir de ese año, los nuevos pensionados del ISSSTEZAC recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de pensión, en contraste con los 60 días que se otorgaban anteriormente.