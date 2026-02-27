Los ingresos de Fibra Uno (FUNO) podrían crecer entre 6% y 8% anual impulsados por contratos indexados a la inflación, renovaciones de arrendamientos y rentas variables en centros comerciales, en un contexto de consumo interno sólido y expansión del portafolio industrial, dijeron directivos de la fibra. El negocio inmobiliario de la empresa está estructurado para crecer al menos al ritmo de la inflación, que estimaron cercana a 4%, a lo que se suman incrementos adicionales derivados de renovaciones contractuales y del esquema de rentas variables vinculado a las ventas de los inquilinos del segmento retail, que representa alrededor de 40 por ciento del portafolio, explicó Jorge Pigeon, vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas de FUNO, durante una videoconferencia con medios. “Podríamos estar entre un 6% y un 8 % de crecimiento en un año, que es algo muy bueno”, señaló. Como referencia, los ingresos del cuarto trimestre de 2025 crecieron 7.7 % frente al mismo periodo de 2024, una tendencia que la empresa prevé mantener. Además, el crecimiento podría acelerarse en los próximos años con la consolidación de su vehículo industrial Fibra Next, cuya contribución comenzará a reflejarse en 2026 y será más relevante hacia 2027, conforme avancen las inversiones y nuevos desarrollos. Mitikah sigue en pausa por condiciones de mercado FUNO indicó que la expansión adicional en el complejo Mitikah, en Ciudad de México, permanece detenida debido al análisis del momento adecuado para incorporar nuevos espacios al mercado y no por limitaciones financieras. “La razón por la que está detenida no es financiera, es una circunstancia de mercado, de cuándo es el momento correcto para lanzar más metros cuadrados”, dijo Gonzalo Medina, director general adjunto de FUNO. El proyecto podría incluir una torre de oficinas u otro tipo de expansión dentro del desarrollo de uso mixto, dependiendo de la demanda. El directivo enfatizó que la disponibilidad de recursos para el proyecto “está resuelta de fondo”. La fibra también descartó que el Mundial de Futbol de 2026 genere una expansión significativa en su portafolio comercial, ya que la duración limitada del evento no justifica la construcción de nuevas tiendas o centros de distribución permanentes. “No te van a abrir una nueva tienda porque va a haber un mundial que va a durar 45 días”, afirmó Medina. Añadió que, en todo caso, podría haber ocupaciones temporales de espacios comerciales, similares a las que se observan durante temporadas de alta demanda como Navidad. El directivo subrayó que el verdadero impulso del segmento comercial ha sido el crecimiento sostenido del consumo interno en los últimos trimestres, así como el dinamismo del sector logístico e industrial, particularmente en el centro del país, que respalda la operación de cadenas comerciales. Ante la expectativa de recortes adicionales en las tasas de interés, FUNO evalúa continuamente oportunidades para optimizar su estructura financiera mediante refinanciamientos, reducción de costos y extensión de plazos de su deuda. Durante el año pasado, la fibra emitió alrededor de MXN $38 mil millones en instrumentos de deuda en pesos y dólares como parte de su estrategia de manejo de pasivos. Medina señaló que, si bien no anticipan movimientos inmediatos, podrían realizar nuevas operaciones en los próximos meses.