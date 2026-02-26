El Banco de México se mantiene con una visión optimista sobre la economía mexicana y aseguró que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 1.6% este año, una estimación mayor a la que presentó en el informe del tercer trimestre del año pasado. “A pesar de que la dinámica esperada para la actividad económica es similar a la presentada en el Informe previo, el mejor desempeño de la variación del PIB en el último trimestre de 2025 respecto de lo esperado induce un efecto aritmético de mayor base de crecimiento para 2026″, señaló el organismo central en el Informe Trimestral octubre-diciembre de 2025. El organismo central reconoció que el país enfrenta un entorno global complejo de riesgos a la baja para el crecimiento. Por ello, señaló que es esencial promover “una mayor productividad y la formación de capital físico y humano, incentivar la adopción de tecnologías emergentes, fomentar una asignación de recursos que privilegie la creación de valor y robustecer el estado de derecho para procurar un ambiente propicio para la inversión y la actividad productiva”. La perspectiva de crecimiento del Banco de México contrasta con la de los economistas encuestados por el propio instituto central, que en enero de este año pronosticaron un crecimiento de la economía de 1.3%. La estimación del Banco que lidera Victoria Rodríguez Ceja también es superior a la presentada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que espera una expansión de 1.4%. La OCDE señaló hoy que el crecimiento económico será impulsado por el consumo. El organismo espera que este factor sea impulsado por un bajo desempleo y la disminución de la inflación. “La inversión privada se beneficiará gradualmente de la reducción de las tasas de interés, aunque seguirá limitada por la alta incertidumbre nacional y mundial. Se prevé que la inversión pública se mantenga moderada en medio de los esfuerzos por reducir el déficit fiscal. El crecimiento de las exportaciones se verá frenado por el aumento de los aranceles comerciales y la alta incertidumbre mundial”, mencionó la OCDE. El Banco de México estimó que la inflación de 3% se alcanzará hasta el segundo trimestre de 2027, cuando en el informe anterior sostuvo que este objetivo se obtendría hacia el cierre de este año. El instituto central ha sufrido diversas críticas por parte de calificadoras, analistas económicos y banca privada sobre una pérdida de confianza sobre la política económica y los pronósticos de inflación.