La Ley 73 del IMSS, uno de los esquemas de jubilación más conocidos en México, comienza a quedar definitivamente atrás para un grupo de trabajadores. A partir de este cambio, su pensión ya no podrá calcularse bajo este régimen histórico.

El ajuste impacta directamente en la forma en que se planifica el retiro, ya que quienes queden fuera deberán pensionarse únicamente bajo la Ley 97 y el sistema de Afores. A continuación, te contamos a quiénes afecta esta medida, y qué implica este nuevo escenario.

Qué es la Ley 73 del IMSS y por qué está llegando a su fin

La Ley 73 del IMSS aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Bajo este régimen, la pensión se calcula con base en el salario promedio de los últimos cinco años y las semanas cotizadas.

Con la entrada en vigor de la Ley 97, el sistema de pensiones migró a cuentas individuales administradas por las Afores. Desde entonces, ambos esquemas coexistieron solo para quienes quedaron en el régimen de transición.

Con el paso del tiempo, cada vez son menos los trabajadores que logran cumplir los requisitos para jubilarse bajo la Ley 73, lo que acelera su desaparición gradual.

Qué grupo de trabajadores que ya no podrá jubilarse con la Ley 73

Quedan fuera de la Ley 73 quienes comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, ya que están incorporados directamente a la Ley 97. Para ellos, el retiro depende exclusivamente del ahorro acumulado en su Afore.

También pueden perder este derecho algunos trabajadores del régimen de transición si no alcanzan las 500 semanas mínimas de cotización. En esos casos, el retiro pasa automáticamente al esquema de cuentas individuales.

Esto implica que no todos los afiliados previos a 1997 podrán acceder a los beneficios del régimen antiguo si no cumplen los requisitos en tiempo y forma.

Qué implica jubilarse solo bajo la Ley 97 y el sistema de Afores

Con la Ley 97, la pensión ya no se calcula con base en el último salario, sino en el ahorro acumulado y los rendimientos generados en la Afore a lo largo de la vida laboral.

Este esquema suele derivar en pensiones más variables y, en muchos casos, menores que las de la Ley 73, por lo que se recomienda hacer aportaciones voluntarias y dar seguimiento al estado de cuenta. Con la desaparición del régimen anterior, la planeación anticipada del retiro cobra un papel clave.