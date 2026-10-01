Carlos Slim amplía su presencia inmobiliaria en México y prepara un nuevo proyecto en Puebla con Grupo Carso.

Carlos Slim prepara una nueva operación inmobiliaria en Puebla a través de Grupo Carso, luego de adquirir una parte del centro comercial Paseo San Francisco y una antigua fábrica ubicada frente a la zona donde se encuentran los tradicionales puestos de chalupas de San Francisco.

La operación fue confirmada por el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, quien señaló que se trata de una transacción privada entre particulares. Hasta el momento, sin embargo, no se dieron a conocer públicamente el monto de la operación ni los detalles del proyecto que Grupo Carso tendría previsto desarrollar en los inmuebles.

Por su ubicación en el Centro Histórico de Puebla, cualquier intervención o modificación del inmueble deberá cumplir con los permisos, requisitos y normas vigentes para una zona de valor histórico. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Entre las versiones que circularo se encuentra la posibilidad de construir un complejo de usos mixtos, con espacios comerciales, oficinas y vivienda, bajo un concepto que podría guardar similitudes con Plaza Carso, en Ciudad de México. No obstante, esta propuesta todavía no fue presentada por la empresa, por lo que sus características permanecen pendientes de confirmación.

¿Qué compró Grupo Carso en Puebla?

La operación contempla una parte de Paseo San Francisco, complejo comercial localizado en el Centro Histórico de Puebla, además de una antigua fábrica situada frente al espacio conocido por la venta de las tradicionales de San Francisco.

De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno municipal, Grupo Carso concretó la adquisición de estos inmuebles. Sin embargo, todavía no se conocen detalles como:

Precio de compra

Proyecto arquitectónico

Monto de inversión

Fechas previstas para comenzar los trabajos

La posible construcción de un desarrollo de usos mixtos representa una de las versiones que trascendió sobre el futuro de los inmuebles, pero hasta que la empresa presente oficialmente el proyecto no es posible confirmar que esa será la configuración definitiva.

La posible transformación de la zona ocurre en un momento de cambios para Paseo San Francisco. Durante 2026, algunos establecimientos abandonaron el complejo y varios locales permanecieron cerrados, de acuerdo con reportes locales.

¿Dónde tiene presencia Grupo Carso con sus centros comerciales?

La división inmobiliaria de Grupo Carso cuenta con centros comerciales tanto en el Valle de México como en otros estados del país.

Fuera de esta región, la compañía tiene desarrollos en entidades como:

Veracruz

Yucatán

Tabasco

Durango

Hidalgo

San Luis Potosí

Entre ellos se encuentran Plaza Nuevo Veracruz y Fórum Coatzacoalcos, en Veracruz; Plaza Altabrisa, en Mérida; Plaza Altabrisa Villahermosa; Plaza Imagen, en Gómez Palacio; Plaza Q, en Pachuca, y Plaza San Luis, en la capital potosina.

La operación en Puebla ampliaría la presencia territorial de la división inmobiliaria , aunque el número de inmuebles comerciales que finalmente quedarán bajo su control dependerá de los términos de la adquisición y de la manera en que se concrete el proyecto.

¿Qué plazas tiene Grupo Carso en el Valle de México?

El Valle de México concentra una parte importante de los desarrollos inmobiliarios de la compañía, con presencia tanto en Ciudad de México como en el Estado de México.

En la capital del país se encuentran:

Plaza Carso

Plaza Inbursa Cuicuilco

Carso Palmas

Plaza Loreto

Pabellón Polanco

Plaza Insurgentes

Vistas del Bosque

CETRAM El Rosario

Plaza Universidad

En el Estado de México, la compañía cuenta con desarrollos como Mexipuerto Cementos Fortaleza Cuatro Caminos, en Naucalpan; Plaza Ciudad Jardín, en Nezahualcóyotl; Plaza Tlane, en Tlalnepantla de Baz, y Mexipuerto Cementos Fortaleza Ciudad Azteca, en Ecatepec.

Estos proyectos muestran que la actividad inmobiliaria de Grupo Carso abarca distintos formatos, entre ellos centros comerciales, oficinas, servicios, entretenimiento y espacios vinculados con infraestructura de transporte.

El futuro de Grupo Carso en Puebla

Por el momento, no existe una fecha pública para el inicio de las obras ni un calendario definitivo relacionado con el proyecto de Paseo San Francisco.

Aunque la adquisición de los inmuebles fue confirmada por el gobierno municipal, Grupo Carso todavía no presentó públicamente todos los detalles sobre la inversión, el diseño y las características del desarrollo.

Por ello, el siguiente paso será conocer el proyecto formal que la empresa determine para los inmuebles, así como la inversión prevista, los permisos correspondientes y el calendario para la ejecución de las obras.