Confirmado | Carlos Slim pide que los empleados trabajen 12 horas y se jubilen a los 75 años.

Carlos Slim volvió a quedar en el centro del debate laboral en México por una propuesta que plantea concentrar el trabajo en menos días, con jornadas más extensas, y retrasar la edad de jubilación hasta los 75 años. La propuesta volvió a circular en 2026, aunque es importante aclarar que no se trata de una iniciativa nueva de este año: Slim ya había planteado públicamente este esquema en años anteriores.

El empresario sostiene que una semana laboral concentrada en tres días de trabajo y cuatro de descanso podría permitir a las empresas organizar turnos rotativos y abrir nuevas plazas sin reducir el ingreso de quienes ya tienen empleo. La idea contempla jornadas de entre 11 y 12 horas por día, lo que representa entre 33 y 36 horas semanales.

Atención: qué propone Carlos Slim para la jornada laboral

El planteamiento de Slim parte de una modificación en la distribución del tiempo de trabajo. En lugar de repartir las horas en cinco o seis días, el empresario propone concentrarlas en tres jornadas más largas, acompañadas por más días libres.

Según su hipótesis, las empresas podrían utilizar esquemas rotativos para cubrir sus operaciones durante toda la semana y contratar a más personas. El objetivo sería aprovechar de otra manera las horas disponibles y facilitar la incorporación de nuevos trabajadores al mercado formal.

La propuesta no plantea simplemente reducir las horas laborales sin compensación. Slim sostiene que los salarios deberían mantenerse, mientras que el cambio estaría en la forma de organizar las jornadas y los turnos.

Jornadas de 11 o 12 horas y cuatro días de descanso

El esquema contempla tres días laborales por semana, con jornadas de aproximadamente 11 o 12 horas. Con esta distribución, los trabajadores tendrían cuatro días consecutivos de descanso en cada ciclo.

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Slim argumenta que este modelo podría favorecer la contratación porque permitiría que diferentes grupos de empleados ocuparan distintos turnos. De esa manera, una misma empresa podría mantener sus operaciones durante más tiempo sin concentrar todas las horas de trabajo en las mismas personas.

La propuesta no es una reforma laboral aprobada en México ni una obligación para las empresas. Se trata de una postura personal del empresario dentro del debate sobre la reducción de la jornada laboral.

Por qué Slim propone jubilarse a los 75 años

La segunda parte de su planteamiento es elevar la edad de jubilación hasta los 75 años. Slim sostiene que el aumento de la esperanza de vida obliga a revisar los modelos tradicionales de retiro y que las personas podrían permanecer activas durante más tiempo.

Esta idea tampoco surgió en 2026. Slim la planteó públicamente en distintas ocasiones y llegó a defender un esquema de tres días de trabajo con jornadas de 11 o 12 horas y jubilación a los 75 años desde años anteriores.

En 2026, medios volvieron a poner el tema en agenda al recuperar sus declaraciones dentro del debate sobre el futuro de la jornada laboral y los sistemas de pensiones. Por eso, no debe presentarse como una medida nueva que haya entrado en vigor este año.

Qué relación tiene esta propuesta con la reforma de 40 horas

El planteamiento de Slim aparece en medio del debate mexicano sobre la reducción de la jornada laboral. El empresario ha cuestionado en distintas oportunidades los esquemas que reducen días u horas sin modificar de forma más profunda la organización del trabajo.

Su alternativa consiste en trabajar menos días, pero concentrar las horas en jornadas más largas, con el argumento de que esto permitiría mantener los ingresos y generar nuevas oportunidades de empleo.

La propuesta es diferente de una reducción convencional de la jornada semanal, ya que busca modificar principalmente la distribución de las horas y los turnos.

Slim sostiene que el esquema podría generar más empleo

Uno de los principales argumentos del empresario es que una reorganización de las jornadas permitiría incorporar a más personas al empleo formal, especialmente jóvenes.

Su razonamiento es que, si un grupo trabaja tres días y otro cubre los turnos restantes, las compañías podrían mantener una cobertura amplia sin que cada trabajador tenga que estar presente durante toda la semana.

Sin embargo, se trata de una hipótesis de Slim y no de una conclusión oficial sobre el mercado laboral mexicano. Tampoco significa que las empresas estén obligadas a adoptar ese modelo ni que la edad de jubilación haya sido modificada.

La propuesta no cambia las reglas actuales para los trabajadores

Las declaraciones de Carlos Slim no modifican por sí mismas la legislación laboral ni el régimen de pensiones en México. Para que una propuesta de este tipo se convierta en una regla general tendría que existir una modificación legal aprobada por las autoridades competentes.

Por ahora, las ideas de trabajar tres días con jornadas de 11 o 12 horas y jubilarse a los 75 años deben entenderse como una propuesta empresarial de Slim dentro del debate sobre el futuro del trabajo, y no como una nueva obligación para los trabajadores mexicanos.