La subsidiaria de AMX, Claro NXT Telecomunicaciones lanzará una OPA por las acciones de Desktop en el mercado.

América Móvil, el gigante de telecomunicaciones de Carlos Slim, tomó el control de la brasileña Desktop tras concretar, a través de su subsidiaria Claro NXT, la adquisición de 84.68 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 72.83% de su capital social con derecho a voto.

A través de un comunicado, la empresa detalló que la operación, anunciada originalmente en marzo de 2026, tuvo un valor total de 1,747.1 millones de reales, equivalente a 20.63 reales por acción, sujeto a los ajustes establecidos en el contrato de compraventa. El monto pagado al cierre ascendió a 1,619.7 millones de reales, mientras que otros recursos quedaron sujetos a ajustes de endeudamiento y obligaciones de indemnización.

Las acciones de Desktop, que cotizan en la Bolsa de Valores de Brasil, retrocedieron 0.10% la mañana del viernes. En tanto que América Móvil, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subió 0.27%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Con la adquisición, Claro NXT, que presta servicios de banda ancha fija, amplía su presencia en este segmento mediante la integración de la base de clientes, la red y la presencia regional de Desktop, de acuerdo con el comunicado enviado al mercado.

El comunicado explica que la transacción también implica un cambio en la estructura de control y administración de Desktop, incluida la sustitución de integrantes de su consejo de administración.

América Móvil prepara OPA por Desktop

Con esta adquisición, que convierte a Claro NXT como accionista controlador, la subsidiaria brasileña de Carlos Slim realizará una oferta pública de adquisición (OPA) por alienación de control para adquirir hasta la totalidad de las acciones ordinarias de Desktop que permanezcan en manos de los demás accionistas, con excepción de los títulos en tesorería.

El documento detalla que el precio de la OPA será equivalente al precio por acción pagado en la operación, considerando los ajustes de endeudamiento neto y la parcela diferida establecidos en el acuerdo. Esta operación contampla la evetual salida de Desktop del Novo Mercado de B3, así como la conversión de su registro ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) de categoría A a categoría B.

Las operaciones de Claro en Brasil representa cerca del 15 al 17% de los ingresos consolidados de la empresa, en paralelo, Desktop aportará una amplia red de acceso fijo complementaria. “El activo no es pequeño para la subsidiaria”, escribieron analistas de Kapital Grupo Financiero precisamente.

Por su parte, GBM mencionó en una nota para clientes que el monto de la transacción representa cerca de 7.8% del flujo libre de efectivo estimado para 2026, mismo que representa un “tamaño manejable” en relación con la capacidad de generación de flujo de América Móvil.