El Gobierno de México anunció una inversión superior a 21 mil millones de pesos para ejecutar más de 45 mil obras que permitirán ampliar la cobertura eléctrica nacional hasta alcanzar 99.99%.

La Comisión Federal de Electricidad, CFE, y la Secretaría de Energía confirmaron que durante el actual sexenio se impulsará un ambicioso Programa de Justicia Energética para llevar electricidad a miles de localidades que aún carecen de este servicio básico.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo es cerrar las brechas de desigualdad en comunidades apartadas. “México tiene un 98.5 por ciento de electrificación”, recordó, al señalar que aún existen poblaciones aisladas sin acceso a energía.

“Hoy fue justicia social en La mañanera: acceso a la vivienda, acceso a la salud de forma innovadora y vamos con acceso a la electricidad”, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Más de 45 mil obras para alcanzar una cobertura eléctrica de 99.99%

La mandataria federal informó que se destinarán 21 mil 377 millones de pesos para ejecutar más de 45 mil obras de electrificación hacia 2028. El programa busca garantizar que prácticamente todos los hogares del país cuenten con acceso a energía eléctrica.

“Las comunidades que no están electrificadas son comunidades muy aisladas, pequeñitas, pero decidimos que este sexenio vamos a buscar electrificar prácticamente todo el país”, afirmó Claudia Sheinbaum durante la presentación del proyecto nacional.

Alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 99.99% en 2028.

Electrificar 8 mil 247 localidades que aún están pendientes.

Realizar más de 45 mil obras de infraestructura eléctrica.

Invertir 21 mil 377 millones de pesos durante el sexenio.

Priorizar comunidades rurales, indígenas y de difícil acceso.

Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 96 viviendas en el desarrollo Lomas de San Miguel del Infonavit en Puebla. CFE

La estrategia dará prioridad a las regiones con mayores rezagos

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que el acceso a la energía será tratado como un derecho. Por ello, el Gobierno federal trabajará para garantizar la justicia energética y ampliar la cobertura a prácticamente el 100 por ciento de los hogares.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, afirmó que “la justicia energética es hablar de desarrollo nacional, de igualdad territorial y de la capacidad del Estado mexicano para garantizar el bienestar donde más se necesita”.

Las acciones contemplan proyectos específicos en comunidades indígenas y zonas históricamente rezagadas. Entre ellas destacan los planes para el Pueblo Seri, San Quintín, la Sierra Tarahumara, Michoacán y diversas comunidades originarias, con miles de obras y decenas de miles de beneficiarios previstos para los próximos años.