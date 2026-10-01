El incremento es resultado del fortalecimiento financiero de Fortaleza Materiales tras el prepago de aproximadamente 600 MDP de deuda.

En esta noticia Fortaleza Materiales sale de EE.UU.

Fortaleza Materiales, empresa controlada por Grupo Carso, de la familia de Carlos Slim, recibió un aumento en su calificación crediticia de Moody’s Local México, después de reducir su deuda y fortalecer su posición de liquidez.

La agencia elevó la calificación de largo plazo en moneda local de Fortaleza Materiales a “AA” desde “AA-” con perspectiva Estable; misma que indica que la empresa tiene una alta capacidad para cumplir sus obligaciones financieras.

La calificadora también confirmó en “A-1” la nota de su programa de deuda de corto plazo.

A través de un comunicado, Moody’s explicó que el incremento es resultado del fortalecimiento financiero de Fortaleza Materiales tras el prepago de aproximadamente MXN $600 millones de deuda durante la primera mitad de 2026. La compañía utilizó tanto la generación interna de flujo como los recursos obtenidos por la venta de Giant en 2025 para cubrir esas obligaciones.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el apalancamiento de Fortaleza Materiales, medido como deuda total sobre EBITDA de los últimos 12 meses, se ubicó en 0.17 veces, mientras que la compañía mantenía efectivo por MXN$ 7,870 millones.

Fortaleza Materiales sale de EE.UU.

La mejora de la nota llega tras la venta de Keystone en 2026, operación que marcó su salida del mercado estadounidense, y anunció un acuerdo para vender sus operaciones en El Salvador.

La venta del activo ascendió a u$s 170 millones, misma que se cerró el 1 de mayo de 2026, cuando Titan, a través de su filial Titan America, completó la adquisición de la compañía con sede en Pensilvania, en línea con el acuerdo anunciado en enero.

Aunque estas operaciones redujeron la escala y diversificación geográfica de Fortaleza Materiales, Moody’s Local México estima que la empresa concentrará sus esfuerzos en los mercados con mayor rentabilidad y potencial de crecimiento.

“La compañía continuará concentrando sus esfuerzos en los mercados que han demostrado ser más rentables y con mayor potencial de crecimiento, particularmente en México, que estimamos representará cerca del 95% de los ingresos y del EBITDA en adelante”, se lee en el documento.

Fortaleza Materiales forma parte de Grupo Carso, conglomerado controlado por la familia Slim. Grupo Carso adquirió el control de Fortaleza Materiales en 2022, a través de su subsidiaria Condumex, al superar 50% de participación accionaria.