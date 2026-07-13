Es oficial: el Gobierno embargará el dinero y las tarjetas de las personas que cometan este error.

La Agencia Tributaria ha comunicado la implementación de medidas severas dirigidas a aquellos contribuyentes que poseen deudas fiscales significativas o que incumplen de manera reiterada con sus responsabilidades tributarias.

Según fuentes oficiales, Hacienda tendrá la facultad de suspender de forma cautelar el acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito de ciertos contribuyentes que se encuentren en una lista específica. Esta decisión tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y garantizar el cobro de deudas pendientes.

La medida, que se inscribe dentro de un plan más amplio de control y seguimiento tributario, no afectará a todos los ciudadanos, sino exclusivamente a aquellos que estén registrados en ciertos listados críticos elaborados por la Agencia Tributaria.

Entre los objetivos se encuentran tanto individuos como empresas que presentan perfiles de alto riesgo o que han recibido advertencias previas por parte de la administración.

Nuevo impuesto a la banca: Hacienda ingresa más de 1400 millones de euros en el primer ejercicio. Shutterstock

¿Quiénes están en la lista de Hacienda?

La Agencia Tributaria emite anualmente un listado de deudores significativos, conformado por contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, que poseen deudas por encima de 600.000 euros que no han sido ni saldadas ni aplazadas, siendo su estatus definitivo.

Asimismo, en años recientes, se ha implementado un nuevo criterio: la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones fiscales. Esto conlleva que, aunque la deuda sea menor, si una persona o entidad acumula múltiples requerimientos desatendidos, puede ser clasificada en una categoría especial de vigilancia.

Hacienda sancionará a quienes no declaren sus segundas viviendas. Descubre cómo debes incluirlas en la renta y las multas que puedes evitar. Fuente: Shutterstock

Consecuencias de la suspensión de cuentas y tarjetas

La **suspensión** abarca:**Bloqueo de movimientos bancarios** (retiros, transferencias, pagos)**Inutilización de tarjetas de crédito y débito****Acceso restringido a productos financieros** asociados al contribuyente

Cuando Hacienda activa esta medida, lo que procede es **solicitar a las entidades financieras la inmovilización temporal** de las cuentas corrientes y tarjetas vinculadas al **contribuyente** afectado. **No se trata de un embargo automático**, sino de una **paralización preventiva** destinada a prevenir la disposición de fondos antes de la ejecución de un procedimiento formal.

Todo esto cuenta con **respaldo legal dentro del procedimiento de recaudación tributaria**, dado que la Ley General Tributaria (artículo 162) otorga a los funcionarios encargados de recaudación la facultad de adoptar **medidas cautelares** cuando se posean indicios razonables de que la cobranza de una deuda podría verse frustrada o gravemente obstaculizada.

Cómo prevenir o revertir la suspensión

Los contribuyentes que reciban una notificación de este tipo pueden: Pagar la deuda total o parcial para desbloquear la situación. Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, siempre que cumplan con los requisitos. Presentar alegaciones si consideran que han sido incluidos por error o si existe un litigio pendiente.

El proceso es ágil y automatizado, por lo que se aconseja actuar con prontitud para evitar consecuencias más severas, como embargos definitivos o procesos judiciales.

Según explican desde el Ministerio de Hacienda, "no se trata de una caza de brujas, sino de una herramienta de control fiscal que permite proteger los intereses del Estado y actuar con rapidez ante casos de riesgo“.

Esta medida forma parte de una nueva estrategia de Hacienda centrada en la disuasión y el cobro efectivo, especialmente tras la aprobación de nuevas normativas que endurecen las sanciones por ocultamiento de patrimonio, falsedad documental o utilización de entramados societarios para evitar impuestos.

Descarga el documento: Hacienda publica esta información en un formato descargable (normalmente un archivo PDF) de acceso público.

Entra a la Sede Electrónica: Accede a la web oficial de la Agencia Tributaria.

No requiere certificado: A diferencia de las consultas de deudas privadas, este documento es público, por lo que no necesitas identificarte con Cl@ve ni certificado digital para leerlo.

Busca el listado: Ve a la sección de “Destacados” o utiliza el buscador interno con el término “Listado de deudores”.

Fecha de corte: Se toma como referencia la situación del deudor a 31 de diciembre del año anterior.

Importe: Tener deudas o sanciones tributarias pendientes por más de 600.000 euros.

Reincidencia: Se incluyen perfiles con un historial continuo de impagos y faltas tributarias graves.

Estado: Que el plazo voluntario de pago haya vencido y la deuda no esté suspendida, aplazada o fraccionada.