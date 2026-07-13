Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 13 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este lunes, 13 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9823 - Cocinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 13 de julio

1° 9823 11° 7446 2° 5772 12° 7063 3° 5897 13° 0364 4° 9880 14° 9916 5° 5314 15° 9311 6° 7612 16° 3774 7° 1897 17° 0121 8° 3946 18° 3187 9° 6310 19° 3154 10° 8933 20° 5922

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: mezclar ideas, nutrir proyectos y darles forma con paciencia.

Si eres el cocinero, señala control; si lo ves, sugiere que necesitas apoyo para culminar un plan.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.