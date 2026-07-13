Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 13 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este lunes, 13 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9823 - Cocinero
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 13 de julio
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|0364
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|9880
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|9916
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|1897
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|0121
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|3946
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|3187
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|6310
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|3154
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|8933
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|5922
¿Qué significa soñar con cocinero?
Soñar con un cocinero simboliza creatividad y transformación: mezclar ideas, nutrir proyectos y darles forma con paciencia.
Si eres el cocinero, señala control; si lo ves, sugiere que necesitas apoyo para culminar un plan.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.