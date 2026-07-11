Cerró una icónica juguetería del país tras más de 70 años en el mercado: sus tres tiendas bajaron las persianas

Tras más de siete décadas dedicadas a hacer felices a generaciones de niños, Juguetes Carrión cierra definitivamente en Andalucía, España. La mítica juguetería malagueña ha clausurado sus tres últimas tiendas físicas esta semana, poniendo fin a una trayectoria que comenzó en 1953 y que deja un profundo legado en el comercio andaluz.

La empresa, nacida en Málaga, cerró en 2024 sus establecimientos en calle Nueva (centro de la capital), en la barriada de El Palo y en Motril. Además, cesó completamente su actividad online. Con este movimiento, una de las referencias del sector juguetero en Andalucía dice adiós después de 71 años de historia.

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El origen de Juguetes Carrión y su éxito con 25 tiendas

Todo comenzó en 1953, cuando Francisco Carrión Ruiz inauguró Almacenes Carrión en la calle Compañía de Málaga. Ese modesto establecimiento fue el embrión de lo que con el tiempo se transformaría en Juguetes Carrión y su marca franquiciada Juguetes Don Dino.

Su nieto, Arturo García Carrión, ha sido el último responsable de la gestión de la empresa y ha compartido, con tristeza pero con calma, las razones del cierre.

En su etapa de mayor crecimiento, la compañía llegó a contar con 25 tiendas propias distribuidas por Málaga y Andalucía, además de 45 franquicias bajo la denominación Don Dino.

Miles de familias malagueñas y andaluzas conservan recuerdos indelebles de sus visitas a estos comercios, especialmente aquellos que nacieron durante los años 80 y 90.

Cierra una histórica juguetería del país tras 73 años en el mercado: sus tres tiendas bajaron las persianas Juguetes Carrión

¿Por qué cerró Juguetes Carrión? Las razones detrás del fin de una era

Arturo García Carrión concedió una entrevista al medio Málaga Hoy, donde fue claro al evaluar la situación: “Llevamos un extenso periodo observando que los juguetes no son rentables y hemos intentado de diversas maneras hacerlo posible, pero cuando no es rentable..”

El declive de la rentabilidad no fue un hecho aislado, sino el resultado de una tormenta perfecta que afecta al comercio tradicional en España:

Baja natalidad : la constante caída en las tasas de nacimiento en España ha reducido drásticamente el público objetivo del sector.

Cambio en los hábitos de juego : los niños abandonan los juguetes tradicionales a edades cada vez más tempranas, volcándose de lleno hacia los productos tecnológicos y las pantallas.

Competencia digital y grandes plataformas: el auge del comercio electrónico ha desplazado la preferencia de los padres, quienes optan por la comodidad de adquirir los regalos por internet, desestabilizando los márgenes de las tiendas físicas tradicionales.

Este proceso de contracción económica ya se había hecho evidente un año antes del desenlace, cuando en junio de 2023 la firma tuvo que clausurar su emblemática macrotienda de la Avenida de Velázquez.

¿Qué pasará con las tiendas Don Dino tras el cierre de Carrión?

Una de las dudas más recurrentes entre los consumidores de la región gira en torno al futuro de las tiendas Don Dino. Es importante aclarar que Juguetes Carrión funcionaba como la central de compras y gestión de esta marca específicamente para el territorio andaluz.

Por lo tanto, aunque el cierre de Carrión extinguió su presencia en el sur, la enseña Juguetes Don Dino continúa operando con normalidad en el resto de España a través de sus otros asociados independientes y su plataforma general.

Un golpe al comercio histórico: la transformación de Málaga

A pesar de la tristeza comprensible por la finalización de una etapa, la familia García Carrión expresa su orgullo por la trayectoria que ha recorrido. “Nos está llamando un gran número de personas compartiendo los recuerdos que poseen de nuestra empresa”, mencionó Arturo. De momento, la familia descarta iniciar nuevos proyectos comerciales.

A su vez, agregó: “Nos encontramos tristes. Es un proceso complicado, aunque se trató de una decisión inevitable. Sin embargo, al final estamos satisfechos con la trayectoria y con el modelo de trabajo que hemos mantenido durante tanto tiempo”.