El ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró este miércoles que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se parece cada vez más “a Abascal y a Milei”, después de que el dirigente popular calificara de “cáncer” el absentismo laboral y cuestionara que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

“Cuando uno habla sin pensar, dice lo que piensa”, manifestó el ministro en Palma, donde también señaló que el “único proyecto” que ofrece el líder del PP a los españoles es “el de los recortes”, antes de compararlo con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente de Argentina, Javier Milei.

Las críticas del PSOE a Feijóo y la comparación con Milei

Las declaraciones del ministro respondían a las palabras que Feijóo había pronunciado el martes ante un grupo de empresarios vascos.

El líder del PP abogó por abordar el “cáncer” del absentismo laboral para lograr reducirlo con o sin acuerdo sindical, y cuestionó que un trabajador mantenga el mismo salario y las mismas prestaciones tanto si acude a su puesto como si no lo hace.

La comparación con Milei no es casual en el contexto político actual. El presidente argentino ha realizado en las últimas semanas su sexta visita a Madrid desde que asumió el cargo, en la que recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo.

Allí, volvió a defender los recortes del gasto público y el ajuste fiscal como modelo económico, en un discurso que el Gobierno español interpreta como la antítesis de su propia política social.

La respuesta del Gobierno a la nueva amenaza de Trump

El mismo día, Arcadi España tuvo que responder también a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara afirmó que España es “una causa perdida” y pidió cortar “todo el comercio” con el país, “incluidas las visitas”.

El titular de Hacienda aseguró que al Gobierno no le sorprende “el tono y la forma” de Trump y que el Ejecutivo está “tranquilo” ante la “magnífica relación” entre ambos países. Recordó además que las relaciones con Estados Unidos “se enmarcan a través de la Unión Europea” y que, según los datos, Estados Unidos tiene superávit comercial con España.

“El socio comercial es la Unión Europea”

La ministra portavoz, Elma Saiz, llamó a la “tranquilidad” y a la “serenidad” ante la amenaza de Trump, insistiendo en que el socio comercial de España es la Unión Europea y que las relaciones culturales, comerciales, económicas y sociales con Estados Unidos “son magníficas”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, pidió tomarse las declaraciones de Trump “en su justa medida” y “con normalidad”, y subrayó que las exportaciones españolas a Estados Unidos, “a pesar de los aranceles, no se han visto afectadas de forma muy significativa”.

La postura de Bruselas ante las amenazas comerciales

La Comisión Europea afirmó este miércoles que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea y de sus Estados miembros estén completamente protegidos”.

El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, pidió a Washington que respete el pacto comercial firmado con la UE, por el que se ha comprometido a aplicar un gravamen del 15% a la mayoría de productos europeos a cambio de que sus bienes industriales lleguen al bloque libres de aranceles.